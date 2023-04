1396 trifft 1893: Ein Stück Heimat für den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart hat jetzt seinen eigenen Whisky – und „Schuld“ daran ist die Fesslermill 1396 Destillerie (die hat ja schon dem Wacken-Festival einen Whisky maßgeschneidert): Sie hat die mettermalt VfB Stuttgart Whisky Sonderedition extra für den Traditionsverein abgefüllt. Der Whisky stammt aus zwei Fässern, die fünf Jahre lang im Warehouse der Whiskydestillerie reiften.

Momentan gibt es den Whisky direkt in der Fessler Mühle und unter www.vfbwhisky.de zu kaufen, die 0,5l-Flasche kostet 39,90 Euro. Später dann wird es ihn auch im VfB Fan Shop geben.

Hier alle Infos zur mettermalt VfB Stuttgart Whisky Sonderedition:

Ein Stück Heimat für den VfB – vom Acker auf den Rasen, der VfB Stuttgart Whisky kommt aus Sersheim

Unterstützung für den VfB Stuttgart und die Fans gibt es aus dem Landkreis Ludwigsburg. Wolfgang und Tobias Fessler haben in ihrem über 450 Jahre alten Whiskykeller unter der 627 Jahre alten Fessler Mühle für den VfB und seine Fans einen besonderen Tropfen kreiert. Mit der mettermalt VfB Stuttgart Whisky Sonderedition kommt ein Stück Heimat vom Acker auf den Rasen.

Ob es sich um einen Zaubertrank handelt haben die Beiden nicht verraten, aber die Fesslermill 1396 Destillerie war schon in der Vergangenheit gut für Überraschungen. So stammt aus der Feder der beiden Sersheimer Masterdestiller der bereits legendäre Wacken Whisky oder die Edition für die Band PUR zum 40 jährigen Band Jubiläum. Für den VfB und vor allem für die Fans wurde nun gleich in zwei Fässer gegriffen. Als Grundlage wurde Weizen und Gerstenmalz genutzt. Das Getreide stammt aus regionalem Anbau auf Feldern neben der Fessler Mühle und lagerte vor Ort im Warehouse der Whiskydestillerie in einem ehemaligen Lembergerfass der Felsengartenkellerei aus Hessigheim aus direkter Nachbarschaft, sowie in einem gebrauchten schottischen Whiskyfass für fünf Jahre. Das Wasser für die VfB Sonderedition stammt ebenfalls aus Sersheim von Alwa Mineralbrunnen. Das Getreide für die Maische wird in der Fessler Mühle noch nach alter Handwerkskunst auf dem Schrotgang aus dem Jahre 1870 mit Mahlsteinen wie zu Urgroßvaters Zeiten von den beiden Müllermeistern vermahlen.

Der milde Whisky hat Aromen von Vanille, Eiche, Malz und etwas Frucht, sowie eine natürliche Fassfarbe und ist unfiltriert. Das Etikett ist ganz in den Farben weiß-rot des VfB Stuttgarts gehalten. Weitere Informationen gibt es unter www.vfbwhisky.de dort ist der Whisky auch zu bekommen, sowie direkt in der Sersheimer Fessler Mühle oder später dann im VfB Fan Shop.