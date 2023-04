Wolfburn 10th Anniversary Tour im Juni – durch Deutschland mit neuen Abfüllungen

Zehn Jahre ist es her, dass der erste Spirit durch die Stills der Wolfburn Distillery im Norden Schottlands floss – und jetzt, zum Jubiläum, tourt man wieder durch Deutschland, um die Brennerei und ihre Abfüllungen einem breiten Publikum vorzustellen. Der Global Brand Ambassador Mark Westmorland wird zu sechs Events nach Deutschland kommen, und zwar vom 5. bis 10. Juni. Im Gepäck hat er dabei natürlich auch neue Abfüllungen!

Importeur Alba Import hat uns dazu sozusagen als Einladung an Sie, unsere Leser, die Daten und Hintergrundinfos gesendet – hier sind sie:

2023 ist ein besonderes Jahr für die privat geführte Brennerei aus dem Norden Schottlands, denn Wolfburn feiert 10-jähriges Jubiläum. Am 25. Januar 2013 floss der erste New Make Spirit aus den Brennblasen der Wolfburn Distillery in Thurso. 10 Jahre ist das nun her und seitdem ist Wolfburn Single Malt eine feste Größe unter den Northern Highland Malts geworden und hat viele Fans und Whiskyliebhaber mit seinem typisch maritim-fruchtigen Stil begeistern können.

Das 10-jährige Jubiläum soll gebührlich mit Fans der Brennerei gefeiert werden. Dafür reist Wolfburns Global Brand Ambassador Mark Westmorland vom 05.06. bis zum 10.06.2023 nach Deutschland zu sechs Talk-, Taste- und Fun-Events im deutschen Fachhandel. Weniger klassisches Tasting, sondern mehr „Get Together“ mit Rückblick auf die Entwicklung der Brennerei und viel Gelegenheit zu Gesprächen stehen für die kurzweiligen Abende auf dem Programm. Für gute Unterhaltung und viel Spaß ist gesorgt – ein Muss für Fans der Brennerei und Wolfburn Whisky.

Passend zum Wolfburn Jubiläumsjahr erscheint im Mai die erste 10-jährige Single Malt Abfüllung der Brennerei und wird kurz darauf im Fachhandel verfügbar sein.

Dieser erste 10-jährige Wolfburn wird natürlich auf den Events verkostet werden, sowie ein eigens für die Anniversary Tour mit dem deutschen Importeur und Markenverantwortlichen Alba Import aufgelegtes Tourbottling – der erste durchgehend im Rumfass gereifte Wolfburn. Dieses aus zwei Einzelfässern abgefüllte Tourbottling wird ausschließlich bei den Veranstaltungen erhältlich sein.

Im Ticketpreis von 59,– EUR sind 7 Drams, ein T-Shirt, ein Wolfburn Glas sowie ein leckerer Snack enthalten. Weitere Fan-Artikel aus dem Webshop der Brennerei wird es an den Abenden vor Ort zu kaufen geben.

Die Termine im Fachhandel:

Mo. 05.06.23 Wein-Bastion, Ulm

Di. 06.06.23 Kulinarikwelten Edeka Stengel, Fürth

Mi. 07.06.23 KULT+GENUSS, Mönchengladbach

Do. 08.06.23 Bottle&Pipe, Magdeburg

Fr. 09.06.23 Weinhandlung Schollenberger, Rostock

Sa. 10.06.23 Handelshaus Dehlwisch, Lohne (Oldenburg)

Tickets können gebucht werden über die Fachhändler vor Ort – eine Übersicht über die Links zur Anmeldung bei den jeweiligen Events bietet die Webpage von Alba Import: https://www.albaimport.de/veranstaltungen/