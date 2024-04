Am 29. Juni feiert die Number Nine Spirituosen-Manufaktur in Thüringen den Tag des Deutschen Whiskys mit einem Hoffest und lädt sehr herzlich hier zu. Was hier geboten wird und was Sie dort erleben können, erfahren Sie in nachfolgenden die Presseinfo der Number Nine Distillery

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Hoffest der Number Nine

Am 29.06.2024 feiert die Whiskybrennerei Number Nine in Worbis von 11-18 Uhr ihr Hoffest zum Tag des Deutschen Whiskys.

Im Zentrum dieses Tages steht der Einblick in die Manufaktur des flüssigen Goldes. Neben regelmäßigen Führungen durch die Brauerei und Brennerei, ist für das leibliche Wohl und die musikalische Unterhaltung gesorgt. Am selben Tag wird es in der Whiskywelt auf der Burg Scharfenstein eine Whiskywanderung rund um den Scharfenstein, sowie zwei Whiskytastings zu

den Themen „Malts of Germany – Cheers to friendship“ mit Referent Hans Strenge und „Whisky and Smoke Night“ mit Geschäftsführer Bernd Ehbrecht geben.

Weitere Informationen und Anmeldungen unter꞉ www.whiskywelt-burg-scharfenstein.de