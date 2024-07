Number Nine veröffentlicht The Nine Springs Acacia Cask und The Nine Springs Muscatel Cask

Die Number Nine Spirituosenmanufaktur hat drei neue Abfüllungen auf den Markt gebracht – den The Nine Sporings Acacia Cask und den The Nine Springs Muscatel Cask. Beide gibt es als Fassstärke (Acacia Cask mit 59,8% vol., Muscatel mit 54,9% vol.), beim Acacia Cask hat man sich dazu entschlossen, auch eine Version in Trinkstärke (48% vol.) zu veröffentlichen.

Die beiden Whiskys sind in Onlineshop der Manufaktur unter https://number-nine.eu/produkt-kategorie/whisky/ erhältlich, zudem kann man sie auch in der Whiskywelt auf der Burg Scharfenstein erwerben.

Hier die weiteren Infos dazu, direkt aus der Number Nine Spirituosenmanufaktur:

Number Nine bringt drei neue Abfüllungen auf den Markt

Wir von der Number Nine präsentieren zwei neuen Abfüllungen unserer Distillery:

Number Nine – ACACIA CASK

Neue Handwerkskunst vollendet – Die Number Nine präsentiert ihren neuen 6-jährigen.

Sorgfältige Beobachtung und jahrelange Erfahrung stecken in jeder einzelnen Flasche des neuen ACACIA CASK der Number Nine. 5 Jahre vorgereift in Ex-Bourbon- und Bordeaux-Fässern, bevor er sein Finish für 2 weitere Jahre in Akazien-Fässern erhielt. Er besticht mit einer schönen Balance aus fruchtiger Süße und einem würzigen Duft nach Haselnüssen und schwarzem Tee.

Im Geschmack präsentiert er sich sehr kräftig, würzig und ist eine Reise durch die Aromen und die Handwerkskunst der Number Nine im ländlich grünen Eichsfeld. Die limitierte Edition geht mit einer Fassstärke von 59,8% und einer Trinkstärke von 48% in den Verkaufsstart.

Ein Must-Have für alle Whisky-Liebhaber.

Number Nine – MUSCATEL CASK

Fassstarke Geschmacksvielfalt der Number Nine

3 Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass und ein 4-jähriges Finish in Muscatel-Fässern – unter diesen Aspekten startet die Number Nine mit einer weiteren Rarität in den Verkauf.

In der Nase zeigt sich das “Wasser des Lebens” floral und duftig mit Aromen von Vanille, Ginster und Stachelbeerkuchen. Trotz einer Fassstärke von beachtlichen 54,9% zeigt er sich im Geschmack erstaunlich weich, mit einem langen saftigen Finish.

“Auch in diesem stark limitierten Single Malt steckt der Geist unserer Heimat, mitten im Herzen Deutschlands und die Sorgfalt rundum die Lagerung unserer edlen Tropfen”

– so die Worte der Number Nine zur Veröffentlichung ihrer neuen Abfüllung.

Beide Whiskys sind in unserem Onlineshop unter https://number-nine.eu/produkt-kategorie/whisky/ verfügbar, sowie in unserer Whiskywelt auf der Burg Scharfenstein.