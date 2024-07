Der unabhängige Anfüller Douglas Thomson bietet auch in diesem Jahr wieder interessante Neuheiten zum Sommer Release. Es sind diesmal drei Abfüllungen: Single Malts aus den Brennereien The Speyside Distillery und Macduff Distillery, sowie einen getorften Grain Whisky aus der Strathclyde Distillery – jeweils in Firkin Casks gefinisht und damit mit Auflagen unter 100 Flaschen. Diese finden Sie im gut sortierten Fachhandel.

Hier alle genaueren Infos, die wir dazu erhalten haben:

Douglas Thomson präsentiert zwei schottische Single Malts und einen peated Grain zum Sommer Release 2024

Für die aktuelle Reihe wurden zwei Malts aus der Speyside ausgesucht und um einen Grain Whisky mit seltenem peated Finish ergänzt.

Schon seit einer Weile warteten drei Firkins im Warehouse darauf endlich abgefüllt zu werden. Rechtzeitig zum Beginn der langen Ferien präsentiert der unabhängige Abfüller Douglas Thomson daher nun drei neue, exklusive Einzelfass-Abfüllungen für den deutschen Markt. Neben zwei klassischen Speyside Single Malts mit einem Sherry- bzw. Ex-Red Wine Charred Finish, überrascht Douglas Thomson mit einem 13-jährigen Strathclyde aus einem ex-Islay Firkin.

Alle drei Abfüllungen sind Single Cask Bottlings und als Firkins streng limitiert und nicht Kühlgefiltert. Die Abfüllungen stehen ab Mittwoch, den 17.Juli 2024 bei ausgesuchten Fachhändlern und im Online-Shop zur Verfügung.

The Speyside Distillery (2014/2024)

1st-Fill Ex-Red Wine Charred Firkin Finish

Dieser Single Malt der “The Speyside Distillery” verbrachte fast 8 Jahre in einem Ex-Bourbon Hogshead, bevor er in ein Ex-Red Wine Charred Firkin umgefüllt wurde. Die Verwendung eines ehemaligen Rotweinfasses bringt intensive Fruchtaromen, eine fruchtige Süße von Marmelade und Rotweinaromen mit sich. Obwohl er in Fassstärke daherkommt, ist er leicht und harmonisch, mit einer ausgeprägten und gut ausbalancierten Fruchtigkeit. Ein perfekter Dram für einen angenehmen Sommerabend.

Diese Single-Cask Abfüllung ist auf 73 Flaschen limitiert.

Macduff Distillery (2010/2024)

2nd-Fill Amontillado Sherry Firkin Finish

Dieser Single Malt aus der Macduff Destillerie verbrachte rund 12 Jahre in einem Ex-Bourbon Hogshead, bevor er in ein 2nd-Fill Amontillado Sherry Firkin Cask umgefüllt wurde. Die fast 2-jährige Reifung in den kleinen Fässern ermöglichte einen besonders intensiven Austausch zwischen dem Single Malt und dem kleinen Fass. Die Würzigkeit des Holzes wird dabei ergänzt durch die süßen, haselnussartigen Aromen des Amontillado-Sherrys.

Diese Single-Cask Abfüllung ist auf 65 Flaschen limitiert.

Strathclyde Distillery (2010/2024)

Ex-Islay Firkin Finish

Strathclyde Distillery 2010/20124 Douglas Thomson Islay Firkin

Dieser Single Grain aus der Strathclyde-Brennerei verbrachte 11 Jahre in einem Ex-Bourbon-Fass, bevor er in ein Ex-Islay-Firkin umgefüllt wurde. Diese besondere Art von Fass hat die Aromen der rauen, rauchigen und öligen Islay-Malts aus der vorherigen Reifung elegant in dieses Fass eingebracht. Der süße und weiche Grain Whisky ergibt eine hervorragende Kombination mit den Aromen der handwerklichen Malts einer Brennerei von der Südküste Islays.

Diese Single-Cask Abfüllung ist auf 87 Flaschen limitiert.