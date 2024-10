Zwei neue Bottlings des unabhängigen Abfüller Alambic Classique erscheinen im November. Nachfolgend finden Sie die Vorstellung der beiden Whiskys, wie bei Alambic Classique gewohnt mit ausführlichen Tasting Notes:

Zwei neue Abfüllungen von Alambic Classique im November 2024 und ab sofort im Fachhandel erhältlich

Zwei interessante Bottlings bringt der unabhängige Abfüller Alambic Classique im November heraus. Ein 12 jähriger Secret Islay Whisky von 2011 mit 46,8% unter dem Namen „Alambic´s Special Islay Malt“ und ein seltener 50 Jahre alter Single Grain von Strathclyde von 1974 mit 51,9%.

Alambic Classique stellt die beiden Whiskys nachfolgend mit ausführlichen Tasting Notes vor.

Alambic´s Special Islay Malt “Bourbon Barrel “

Jahrgang 2011, 12 years old, Islay Single Malt Whisky

Aroma: Eindeutiger klassischer Islay Whisky, speckig mit deutlichem Torfrauch und dunklem Honig. Es folgen süßliches Heu und Strohblumen. Birnenaromen mischen sich mit Kräutern und maritimen Noten, die an Seetang erinnern. Mit der Zeit erinnert der Duft eher an ein ausbrennendes Holzfeuer und es dringt gesalzenes Karamell durch.



Geschmack: Süßer Rauch, poliertes Holz und eine an Kampfer erinnernde medizinische Note die ergänzt wird durch wärmende Zimtaromen und einer wächsernen Süße. Es folgen Menthol, Eichenwürze und gebratenes Hackfleisch. Dann wird das Mundgefühl weich und rund mit Vanille, über der die Aromen von frischer Seeluft liegen. Mit der Zeit entwickelt sich der Geschmack immer weicher süßer und feiner.



Ein schöner mittellanger Abgang der mit leckerem Rauch und einer sanften Sahnecremenote ausklingt. Ein toller Islay Whisky genauso wie er sein sollte.

0,7L. GP. 46,8% Vol.

Strathclyde „Bourbon Barrel”

Jahrgang 1974, 50 years old, Lowland Single Cask Grain Whisky

Aroma: Für das Alter sehr frisch und zunächst etwas scharf. Bourbonvanille, weiße Schokolade und Stachelbeere mit Baiser werden abgelöst von altem, etwas feuchtem Papier. Dann folgen Bienenwachs, Milchkaffee und Holzleim. Später entwickeln sich deutliche Röstaromen, flambierte Orangenfilets und Griespudding mit reifen Kirschen, die von einer öligen Note begleitet werden.

Geschmack Kräftig! Karamellisierte Nüsse und Gelee, Röstaromen und altes Holz, dann Vollmilchschokolade mit Chili. Es folgen Marzipan, Kokosblütenzucker und Butterstreusel. Die Karamellsüße wird stärker, gemischt mit gebackener Goldparmäne auf Waffeln mit Sahne. Zum Ende hin setzen sich gewachstes Leder und kräftiger Tabak durch.

Im Abgang ist der Whisky mittellang, mit trockener Holzwürze, und einer feinen spürbaren Schärfe, und klingt mit Nusscreme und einem sahnigen Aroma aus.

Der alte Single Grain wirkt frischer als es das hohe Alter vermuten lässt.

Ein wahrer und seltener Genuß der für genügend Luft sehr dankbar ist.

0,7L. GP 51,9% Vol.

