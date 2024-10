Neu bei Kirsch Import: The Glenturret 2024 Release und The GlenAllachie 17 yo Masters of Wood

Neu im Programm von Kirsch Import sind die Abfüllungen der Highland Distillery Glenturret. Ebenfalls neu in dieser Woche im Angebot des Importeurs und Distributors ist die erste Abfüllung der Masters of Wood Serie von The GlenAllachie. Hier nun alle Details zu The GlenAllachie 17 yo – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish sowie der Abfüllungen der 2024 Core Collection von The Glenturret:

Rund 250 Jahre alt & neu bei Kirsch Import: The Glenturret Single Malt

Am Barvick Burn, wo die Highlands an Höhe gewinnen, liegt die möglicherweise älteste noch aktive Brennerei Schottlands. 1763 wurde die Glenturret Distillery erstmalig urkundlich erwähnt. Vermutlich wurde aber bereits viele Jahre zuvor an Ort und Stelle Whisky gebrannt. Die niedrigen, weiß getünchten Gebäude der kleinen Destillerie beheimaten neben hölzernen Washbacks und einer historischen Malzmühle nur zwei Kupferbrennblasen. Produziert wird damit weitestgehend wie vor 250 Jahren. Vor allem: mit Hand und Herz.

Leicht, malzig und mit Zitrusnoten ausgestattet, zählt Glenturret Single Malt zu den Geheimtipps für Genießer – ab heute auf dem deutschen Markt über Kirsch Import zu erkunden. Die Tür zum 2024 Release der Highland-Brennerei öffnet der Glenturret Triple Wood, ein weicher, süßer und fruchtiger Whisky. Rauchfans greifen zum Glenturret 10 y.o. Peat Smoked, der getrockneten Apfel mit Vanille, Seesalz und Torfrauch vermählt.

Der Glenturret 12 y.o. entfaltet üppige Noten von Trockenfrüchten, warmer Würze, süßer Vanille und dunkler Frucht. Dafür reifte er unter anderem ausgiebig in Pedro Ximénez sowie Oloroso Sherry Casks.

Die in Holzboxen verpackten Abfüllungen der Reihe „The Extremely Scarce“ verbringen noch mehr Zeit im Fass. Der Glenturret 25 y.o. reifte in Fasstypen von Butt bis Firkin. So entstand ein komplexer Whisky mit subtilen Noten von Ananas, gewürzt mit Zimt und Ingwer.



Unter anderem im Port Pipe entwickelte der stolze Glenturret 30 y.o. sein von Gewürzen, Rosinen, Zitrusfrüchten und gerösteter Eiche geprägtes Profil.

Glenturret Triple Wood – 2024 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American & European Sherry Seasoned Oak Casks, Bourbon Barrels

44% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Glenturret 10 y.o. Peat Smoked – 2024 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Casks, American Oak Casks, European Oak Casks

48,4% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 12 y.o. – 2024 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: American Oak Casks, European Oak Casks, Oloroso & Pedro Ximenez Sherry Seasoned Casks

46,4% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 25 y.o. – 2024 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

25 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First & Second Fill American & European Oak Casks

210 Flaschen (insgesamt)

41% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Glenturret 30 y.o. – 2024 Release

Highland Single Malt Scotch Whisky

30 Jahre

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: European Oak Casks, Oloroso & Pedro Ximénez Sherry Casks, Port Pipe

300 Flaschen (insgesamt)

40,6% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Mizunara eröffnet Masters of Wood Serie:

Super-Premium-Genuss von The GlenAllachie!

Mit dem letzte Woche offiziell releasten 35 y.o. hat Billy Walker seine bislang älteste Abfüllung für The GlenAllachie kreiert. Mit dem The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Cask Finish seine vielleicht luxuriöseste. Der Single Malt eröffnet die Masters of Wood Serie, die neue Super-Premium-Sparte der Wood Collection. Sie versammelt nur die feinsten und experimentellsten Veredelungen.

Für ihr Gespür bei der Beschaffung und dem Management sowohl hochwertiger als auch ungewöhnlicher Fässer aus aller Welt ist The GlenAllachie bekannt. Teil des beeindruckenden Bestandes? Mizunara-Fässer. Die japanische Eiche wird aufgrund ihres hohen Preises und der Herausforderungen, die sie bei der Lagerung mit sich bringt, nur selten für die Whiskyreifung verwendet.

Billy Walker kombinierte die Fassrarität mit Oloroso-Sherry-Puncheons und Hogsheads. Das edle Ergebnis lässt nach 17 Jahren der Reifung typischen Heidehonig mit getrockneten Orangenschalen, Zimtäpfeln und Feigensirup verschmelzen und bestäubt alles mit Kakao, Pekannüssen und Demerara-Zucker.

The GlenAllachie 17 y.o. – Mizunara & Oloroso Sherry Cask Finish

Speyside Single Malt Scotch Whisky

Masters of Wood

17 Jahre

Dest. 2009

Abgef. 2024

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Mizunara Barrels & Oloroso Sherry Puncheons & Hogsheads (Finish)

4.380 Flaschen (insgesamt)

50% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert