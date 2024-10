Eventlocation „H42 – Der Klub“ in der Whisky Manufaktur Dresden eröffnet (mit Galerie)

Dass Whiskydestillerien mehr als nur Produktionsstätten sind, sieht man an den vielen Besucherzentren, die rund um die Welt bei ihnen entstanden sind. Die Dresdner Whisky Manufaktur geht aber noch einen Schritt weiter und hat auf ihrem Gelände mit dem H42- Der Klub ein Veranstaltungszentrum eröffnet, das nicht nur für den eigenen Bedarf genutzt wird. So werden zum Beispiel auch die Jazztage Dresden dort einige Veranstaltungen abhalten.

Was Sie im H42- Der Klub erwartet, können Sie unten nachlesen und in einer Galerie sehen – und auch mehr zur Sonderabfüllung Hellinger 42 AUF! erfahren, die anlässlich der Eröffnung aufgelegt wurde.

Eventlocation „H42 – Der Klub“ in Dresden eröffnet

Dresdner Whisky Manufaktur begleitet mit limitierter Sonderedition „AUF!“

Deutschlands größte Whisky-Brennerei, die Dresdner Whisky Manufaktur, erweitert ihre Räumlichkeiten. Dazu entstand auf dem Grundstück am Dresdner Hafen ein Anbau, in dem zukünftig größere Gruppen ihre Verkostung erleben dürfen. Vor wenigen Monaten war die Whisky-Manufaktur dazu präsent auf dem „RDA Group Travel Expo“, Deutschlands größter Busreise-Messe, um für eine Whisky-Tour nach und in Dresden zu werben.

Aber auch die Jazztage Dresden haben auf die Location gewartet und spielen in diesem Jahr bereits einige Konzerte im H42, das von der „Hellinger Events UG“ betrieben wird. Whisky ist mit Sicherheit eines der Themen überhaupt vor Ort. „H42 steht für ‚Hellinger 42‘, die Whisky-Marke der Dresdner Whisky Manufaktur“, so Gründer Frank Leichsenring, der die Idee für den Konzertsaal hatte. Erst sollte es nur eine Whisky-Verkostungsstätte für Busreisegruppen werden, jetzt wird es aber ein Konzertsaal mit einer Kapazität von bis zu 180 Gästen – der natürlich auch für Verkostungen genutzt werden kann. „Handgemacht und hautnah – genauso wie der hier hergestellte Whisky werden auch die Konzertabende sein“, so Frank Leichsenring weiter.

Die Dresdner Whisky Manufaktur hat zur Eröffnung der Eventlocation „H42 – Der Klub“ eine neue Sonderedition aufgelegt, den Hellinger 42 AUF! Diese Edition wurde in Bourbon-Fässern gereift und dann in einem Amarone-Fass (Amarone ist ein besonderer Rotwein aus dem Valpolicella in der Region Venetien) nachgereift.

„Dadurch erhält der Whisky seine besonderen Geschmacksnoten und ein unverwechselbares Aroma. Aber auch die Nasen bekommen zu tun, denn AUF! hat einen intensiven Duft nach dunklen Kirschen, Pflaumen, Dörrobst. Aber auch Waldfrüchte klingen an. Weiterhin steigen mediterrane Gewürze, dunkle Schokolade und eine fruchtige Süße in der Nase.“ Blend Master Thomas Michalski

Der Geschmack ist fruchtig mit Wildkirsche und Pflaume im Vordergrund bei einem sehr angenehmen Mundgefühl. Daneben dunkle Trauben, Pflaume und jetzt eine gewisse Honignote. Bei der zu bemerkenden leichten Bitternote schwankt man zwischen der amaronetypischen Bitterkeit und leichten Tanninen. Aber auch ein Anflug von Kaffee und Gewürzen macht sich bemerkbar. Im Abgang schließlich lang fruchtig mit fast perfekter Balance zwischen Frucht und Würze, Süße und Bitterkeit.

„Wir haben 1.042 Flaschen auf den Markt gebracht – die Zehn steht dabei für den Eröffnungsmonat Oktober und die 42 natürlich für Hellinger 42. Die Flaschen gibt es bei uns im Shop vor Ort für 79 Euro – solange der Vorrat reicht“,

sagt Geschäftsführer Jörg Hans.

Ansprechpartnerin für Reservierungen und Eventplanungen im „H42 – Der Klub“ ist Ina Leichsenring, telefonisch erreichbar unter +49 179 2070946 oder per Mail unter info@hellinger-events.de. „Natürlich verfolge ich auch einen Zweck, denn ich möchte die Besucherfrequenz der Dresdner Whisky Manufaktur erhöhen. Vor und nach dem Konzert können sich die Gäste informieren, kosten und auch die eine oder andere Flasche mitnehmen. Die Konzerte im H42 werden wie Klubabende sein, wo unser Whisky Hellinger 42 begeistern wird“, ist sich Leichsenring sicher, der zukünftig möglichst jeden Tag Leben in der Bude haben will, seien es neben Jazz auch Rock-Konzerte oder Hochzeits- und Firmenfeiern. „Wir sind für alle(s) offen“, so Frank Leichsenring abschließend.