Jazztage Dresden 2024 finden in der Veranstaltungslocation H42 der Dresdner Whisky Manufaktur statt

Erst im Mai feierte Deutschlands größte Whisky-Brennerei, die Dresdner Whisky Manufaktur, das Richtfest ihres neuen Anbaus, der zukünfitg auch größeren Gruppen eine Verkostung ermöglichen soll. Nun haben diese Räumlichkeiten nicht nur einen Namen – die neue Veranstaltungslocation heißt H42, sondern auch die erste „Groß“-Veranstaltung kann bereits angekündigt werden. Die Jazztage Dresden werden im Zeitraum vom 18. Oktober bis 24. November 2024 im H42 stattfinden, inklusive Verkostungsangebot.

Vor den Jazztage-Dresden-Konzerten wird ein Sonderkonzert mit der polnischen Band „Tantfreaky“ unter dem Motto „Colourful extasy of creation“ im H42 – im Rahmen eines Whisky-Blogger-Events der Dresdner Whisky Manufaktur.

Alle weiteren Infos zum H42, der Veranstaltungslocation der Dresdner Whisky Manufaktur, und den dort stattfindenden Jazztage Dresden 2024 in der folgenden Presseinfo, die wir erhalten haben:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

H42 neue Veranstaltungslocation nicht nur für die Jazztage Dresden

Klein aber fein, handgemacht und hautnah direkt neben der Dresdner Whisky Manufaktur

Die Jazztage Dresden wird es auch dieses Jahr als Festival geben, allerdings in einem wesentlich kleineren Format im Zeitraum vom 18. Oktober bis 24. November 2024. Die Veranstaltungslocation H42 im Dresdner Hafen direkt neben der Dresdner Whisky Manufaktur wird in den nächsten zwei Monaten in Betrieb genommen. Als erste „Groß“-Veranstaltung werden die Jazztage Dresden dort rund ein Dutzend Konzerte präsentieren. „Wir haben dankend das Angebot von Frank Leichsenring, dem Betreiber der Location H42, angenommen, als erster Veranstalter den neuen Konzertsaal in Beschlag nehmen zu dürfen“, informiert Kilian Forster, Intendant der Jazztage Dresden.

Jazztage-Dresden-Intendant Kilian Forster (li.) im Gespräch mit H42-Chef Frank Leichsenring im fast fertigen H42 neben der Dresdner Whisky Manufaktur

Bildquelle -> meeco Communication Services

Das Festival im H42 wird von der Dresdner Comedy-Band „Die NotenDealer“ am 26. Oktober 2024 eröffnet und geht dann über „Die Nacht der Gitarren“, einem fast schon ausverkauften Zusatzkonzert mit Tina Tandler, dem langjährigen musikalischen Leiter von James Brown, Fred Wesley, der Deutschlandpremiere der belgischen A-Capella Gruppe „Just Vox“ und vielen anderen bis hin zu Lisa Fitz. „Wir freuen uns, die ersten offiziellen Jazztage-Dresden-Konzerte im H42 eröffnen zu dürfen – extra dafür werden wir ‚The Trinkey Winkey Comedy Show‘ an den Start bringen, mit vielem zu den Themen Genuss und vor allem Whisky“, verrät Tim Gernitz von den NotenDealern.

Kilian Forster, Tim Gernitz und Frank Leichsenring im fast fertigen H42 neben der Dresdner Whisky Manufaktur

Bildquelle -> meeco Communication Services

Und Whisky ist mit Sicherheit eines der Themen überhaupt vor Ort. „H42 steht für ‚Hellinger 42‘, die Whisky-Marke der Dresdner Whisky Manufaktur“, so Gründer Frank Leichsenring, der die Idee für den Konzertsaal hatte. Erst sollte es nur eine Whisky-Verkostungsstätte für Busreisegruppen werden, jetzt wird es aber ein Konzertsaal mit einer Kapazität von bis zu 200 Gästen – der natürlich auch für Verkostungen genutzt werden kann. „Klein aber fein, handgemacht und hautnah – genauso wie der hier hergestellte Whisky werden auch die Konzerte sein“, sagt Forster weiter, der Leichsenring für die Sonderkonditionen im ersten Jahr dankt.

„Natürlich verfolge ich auch einen Zweck, denn ich möchte die Besucherfrequenz der Dresdner Whisky Manufaktur erhöhen. Vor und nach dem Konzert können sich die Gäste informieren, kosten und auch die eine oder andere Flasche mitnehmen. Die Jazztage-Dresden-Konzerte im H42, die jetzt schon ohne große Werbung zu 25 Prozent verkauft sind, werden letztendlich sicher ausverkauft sein und damit massig Gäste für unseren Whisky Hellinger 42 begeistern“, ist sich Leichsenring sicher, der zukünftig möglichst jeden Tag Leben in der Bude haben will, seien es neben Jazz auch Rock-Konzerte oder Hochzeits- und Firmenfeiern. „Wir sind für alle(s) offen“, so Leichsenring weiter.

Bereits am 12. Oktober startet ein Sonderkonzert mit der polnischen Band „Tantfreaky“ unter dem Motto „Colourful extasy of creation“ im H42 – im Rahmen eines Whisky-Blogger-Events der Dresdner Whisky Manufaktur.

Weitere Infos: www.jazztage-dresden.de und www.hellinger42.de

Tim Gernitz, Kilian Forster und Frank Leichsenring im fast fertigen H42 neben der Dresdner Whisky Manufaktur

Bildquelle -> meeco Communication Services