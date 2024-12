Neu: Atlantis on Fire” – die erste Hellinger 42 Sarrasani Edit(h)ion ist da

Die Dinner-Varieté-Show „Trocadero“von Sarassani ist weit über die Grenzen Dresdens hinaus bekannt – so wie auch die Dresdner Whisky Manufaktur. So kam es fast zangsläufig zu der Idee, gemeinsam eine eigene Hellinger 42 Sarrasani Edit(h)ion zu entwickeln – und die erste Ausgabe ist nun erschienen.

Die Geschichte hinter dem Dinner-Whisky erzählt die nachfolgende Presseaussendung – und wer sich für ihn interessiert und ihn selbst probieren will: den Hellinger 42 Sarrasani Edit(h)ion gibt es bei Sarrasani-Trocadero, in der Dresdner Whisky-Manufaktur sowie in deren Online-Shop als 0,7-Liter-Flasche zum Preis von 70 Euro

„Atlantis on Fire” jetzt auch mit Whisky-Geschmacksshow

Sarrasani bringt gemeinsam mit Hellinger 42 erste eigene Edit(h)ion auf den Markt

In den 21 Jahren Sarrasani-Trocadero in Dresden hat man eine gastronomische Kompetenz erworben, die sich bis heute immer noch stetig verbessert. Sei es mit einem eigenen Wein oder mit einem jedes Jahr aufs Neue der Show angepassten Menü – und das nicht nur klassisch, sondern auch als vegetarische, vegane oder sogar glutenfreie Variante.



Seit einiger Zeit reifte insbesondere bei Tochter Satin Sarrasani auch der Gedanke nach einem eigenen Whisky.

„Ich erinnerte mich an Abende zuhause in Radebeul, wenn ich Besuch von Freunden hatte, die auch gerne mal einen Whisky verkostet haben. Auch mein Vater war da immer mal wieder dabei und genoss die Runde. Ich schaute zu und wunderte mich damals schon ein bisschen, wie lange man an so einem kleinen Gläschen trinken kann – wobei, von trinken kann man gar nicht sprechen“,

verrät Satin Sarrasani, die damals schon von einem „Sarrasani-Whisky“ träumte. Sie fand heraus, dass es nicht allzu weit von ihr entfernt die Dresdner Whisky Manufaktur gibt. Ein Anruf bei Geschäftsführer Jörg Hans gab ihr Gewissheit.

„Er sagte mir, klar können wir das machen und lud mich in die Manufaktur ein“,

so Satin Sarrasani weiter.

„Gerne habe ich Satin mit ins Fasslager genommen und mit ihr über einen möglichen Sarrasani-Whisky gesprochen. Wie er schmecken soll, wie wir ihn nennen sollen – wir hatten alle Zeit der Welt“,

so Hans. Bis Satin Sarrasani auf die Idee kam, die ersten Flaschen Weihnachten 2024 zu verschenken.

„Aber wir wären nicht die Dresdner Whisky Manufaktur, wenn wir das nicht gemeistert hätten“, sagt Hans. Die HELLINGER 42 SARRASANI EDIT(H)ION ist eine Komposition aus einer siebenjährigen Bourbonfass-Vollreifung und einem anderthalbjährigen Portweinfass-Finish. Der Whisky erhält so die Aromenvielfalt beider Fässer und vereint sie auf magische Weise zu einer harmonischen Geschmacksexplosion am Gaumen und auf der Zunge. „Der Sarrasani-Whisky ist ein eher leichterer Whisky, ein sogenannter Einsteiger, malzig mit einer Portweintraubennote. Beim Genießen bemerkt man Südfrüchte auf der Zunge, gepaart mit Vanille und Lakritz“,

so Brennmeister und Geschäftsführer Hans weiter.



Limitiert auf erstmal 500 Flaschen, maximal auf 800 Flaschen erweiterbar. Und warum Edit(h)ion?

„Damit die Flasche die Sarrasani-Familientradition von über 120 Jahren besser verkörpert, wollte ich auch noch meine Mutter Edith integrieren“,

sagt Satin Sarrasani. Das einzige Problem sind die Flaschenkartons, denn dafür ist die Druckerei zuständig. Wegen des Jahresendgeschäfts konnte man 2024 dort den Auftrag nicht mehr ausführen. Alle Käufer, die dieses Jahr noch eine Flasche erwerben, können sich dann Anfang nächsten Jahres einen Karton in der Manufaktur abholen oder auch zuschicken lassen.

„Wenn die Nachfrage da ist, wovon wir ausgehen, dann wird es neun Jahre lang jedes Jahr eine neue Auflage des Sarrasani-Whiskys geben – immer passend zur jeweiligen Show und mit einem weiteren Buchstaben des Familiennamens versehen. Hat man alle Flaschen in der richtigen Reihenfolge nebeneinander, dann steht dort SARRASANI – Magie pur“,

sagt Dresdner-Whisky-Manufaktur-Gründer und -Gesellschafter Frank Leichsenring. Die Edit(h)ion S gibt es ab sofort im Sarrasani-Trocadero, in der Dresdner Whisky-Manufaktur sowie in deren Online-Shop als 0,7-Liter-Flasche zum Preis von 70 Euro.

André Sarrasani ist schon ganz gespannt, wie der Whisky ankommen wird.

„Mir gefällt die Idee von Satin und die Umsetzung seitens der Dresdner Whisky Manufaktur. Wenn wir durch sind mit der Trocadero-Saison, dann wird es zuhause sicher wieder entspannte Abende geben – mit einem Sarrasani-Whisky im Hellinger42-Glas“,

so André Sarrasani voll Vorfreude abschließend.





Jörg Hans (Brennmeister und Geschäftsführer der Dresdner Whisky Manufaktur GmbH), André Sarrasani, Frank Leichsenring (Gründer und Gesellschafter der Dresdner Whisky Manufaktur) und Satin Sarrasani umrahmen die Sarrasani Show Dancers