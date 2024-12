Serge verkostet: Ein halbes Dutzend Octomore

Aus der Destillerie Bruichladdich kommen die Octomore-Abfüllungen, die uns nun schon seit geraumer Zeit jedes Jahr mit offiziellen Bottlings in die Welt des stark getorften Islay Single Malts eintauchen lassen. Aber auch von Unabhängigen fonden wir an und ab solche Abfüllungen – so auch in dieser Verkostung von Serge Valentin, in der er sich fünf Offizielle und einen Octomore aus der Dramfool Jim McEwan Signatire Collection. Bis auf eine Abfüllung, den Octomore 9.2, den Serge so gar nicht bewerten kann/mag, erhalten alle sehr gute Bewertungen bis an die 90 Punkte hinan.

Wie immer hier ein Überblick über die Verkostung als Tabelle:

Abfüllung Punkte

Octomore 5 yo 2017/2023 ‚Edition 15.2‘ (57.9%, OB, refill wine and bourbon + cognac finish) 88 Octomore 5 yo 2012/2018 ‚Edition 9.2‘ (58.2%, OB, Bordeaux finish, 12000 bottles) 70 Octomore 5 yo 2016/2022 ‚Edition 13.4‘ (61.6%, OB, The Impossible Equation, virgin oak finish, 3,500 bottles) 86 Octomore 5 yo 2018/2024 ‚Edition 15.3‘ (61.3%, OB, The Impossible Equation) 87 Octomore 5 yo 2018/2024 ‚Edition 15.1‘ (59.1%, OB, The Impossible Equation, bourbon + recharred bourbon) 89 Octomore 11 yo 2012/2024 (63.3%, Dramfool, Jim McEwan Signature Collection, first fill bourbon barrel, cask #4355, Release 9.3, 226 bottles) 90

Die Destillerie Bruichladdich