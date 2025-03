Bruichladdich im Doppelpack – das bringt Celtic Events mit zwei Messeabfüllungen aus der Reihe McNeill’s Choice zur Whisky’n’more, die ab heute in Hattingen stattfindet, mit.

Alles über die beiden Bottlings in der Pressenotiz, die wir hier gerne mit Ihnen teilen:

Neue Bruichladdich Abfüllungen von McNeill’s Choice auf der Whisky’n’more in Hattingen

Mit dabei ist eine 21-jährige Bruichladdich Sherry-Vollreifung als Single Cask und ein brutaler Lochindaal mit Double Finish

Während das Release des 21-jährigen Bruichladdich aus dem Fresh Sherry Hogshead #228 erst für nächste Woche ansteht, gibt es auf der Whisky’n’more diesen schon als Messepremiere zu probieren!

Diese Abfüllung ist ein weiteres private cask, dass wir nach Deutschland bringen dürfen. Kurioserweise handelt es sich hierbei um ein Ersatzfass, denn das ursprüngliche Fass hatte sich auf den Boden des Bruichladdich Fasslagers ergossen… Nur gut, dass wir von beiden Fässern Proben verkosten durften und mit Freuden bestätigen können, dass das Ersatzfass #228 das in unseren Augen bessere Fass ist, welches schließlich auch von Bruichladdich selbst ausgewählt wurde.

Fresh Sherry Hogshead Matured, Fassstärke 58,3%

Destilliert: Mai 2003 / Abgefüllt: November 2024 / Cask No. 228

Single Cask Bottling / 207 Flaschen

Preis: 284,90 € (407,00 € / 1L) | Shoplink

Das neues Messespecial ist ein brachiales Doppelfinish unseres Bruichladdich Lochindaal 16 Jahre Single Casks. Dieses war zum Zeitpunkt der Veröffentlichung die älteste

Ex-Bourbon Reifung eines Lochindaals weltweit, doch selbst das hielt uns nicht davon ab, einen Teil davon durch spezielle, kleine Fässer zu jagen: Zuerst erhielt dieser Whisky eine Nachreifung in einem Spiced Jamaican Rum Cask, danach wanderte er noch in ein ehemaliges süßes Jurançon Weinfass. Eine wahre Aromenbombe mit dem verdienten Subtitel “Clusterfuck”. Hier bietet sich eine Parallelverkostung von Originalfass und Finish an!

Spiced Jamaican Rum Cask & Jurancon Cask Finish, Fassstärke 55,3%

16 years old, sourced from cask No. 3367

Messespecial / 18 Flaschen

Preis: 125,00 € (300,00 € / 1L)

Laddie Nerds – See you there!