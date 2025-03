Tilo Schnabel – der Mann hinter dem unabhängigen Abfüller THE CASKHOUND, startet mit TILO’S PROOF eine neue Abfüllungsreihe – und als erstes Release gibt es gleich zwei Single Malts aus der Speyside, beide mit Sherryfinish. Die beiden Bottlings stammen aus den Brennereien Mannochmore und Glen Elgin, und das weitere Wissenswerte über sie sowie die Bezugsquellen können Sie folgend nachlesen:

„Great Taste @ Fair Prices“:

Neue Small Batch-Reihe TILO’S PROOF startet mit zwei fabelhaften Speyside Malts mit Sherryfinish!

Mit TILO’S PROOF startet Tilo Schnabel aka THE CASKHOUND eine neue spannende Abfüllungsreihe, die Whiskyfans begeistern dürfte. Die Reihe umfasst ausschließlich sorgfältig zusammengestellte Small Batch-Abfüllungen ausgewählter schottischer Single Malt Whiskys. Diese Vattings aus Malts verschiedener Fässer einer Destille erhalten durch ein mindestens 6-monatiges Finish in besonderen, erstbefüllten Quarter Casks, Octaves oder Firkins, eine zusätzliche geschmackliche Tiefe und Komplexität. Die Abfüllungen kommen mit einer TILO’S PROOF-Batchstärke von um die 51 % auf die Flasche – stark genug, um die volle Aromenvielfalt zur Geltung zu bringen und perfekt für entspannten Genuss!

Das Motto der Serie, „Great Taste @ Fair Prices“ steht dabei ganz in der CASKHOUND-Tradition: ehrliche, authentische Whiskys, die ihren Charakter direkt aus dem Fass beziehen – ohne Hype, ohne überzogene Preise. Tilo Schnabel bleibt sich und seinen Prinzipien treu und liefert mit TILO’S PROOF Whiskys, die sowohl Einsteiger als auch erfahrene Genießer begeistern werden. Jede Abfüllung bringt durch die besonderen Nachreifungen ihren eigenen Twist mit – aber immer mit dem gewissen Extra. Ein echtes Vergnügen für alle, die guten Whisky zu schätzen wissen!

Unknown Speyside Heroes: MANNOCHMORE & GLEN ELGIN

Unsere ersten beiden TILO’S PROOF stammen aus dem Herzen der Speyside. Die erst 1971 gebaute Brennerei MANNOCHMORE zählt, wie auch das etwas nördlicher gelegene GLEN ELGIN, zu den echten – doch häufig wenig beachteten – „Arbeitspferden“ des DIAGEO-Konzerns. Ihre sechs mächtige Pot Stills produzieren einen eher leichteren Whiskystil, deren Single Malts vor allem in der Blend Industrie Verwendung finden. Der Whisky aus GLEN ELGIN gehört dank langer Fermentation & langsamem Brennvorgang zu den recht fruchtigen und bei Unabhängigen Abfüllern etwas häufiger anzutreffenden Speyside Malts …

Den beiden, jeweils über 9 Jahre in Ex-Bourbon Casks gereiften TILO’S PROOF spendierten wir nun ein 6-monatiges Finish in mehreren ausgewählten First Fill Quarter Casks und Firkins, die zuvor nussig-würzigen Palo Cortado bzw. edlen Oloroso Sherry enthielten. Die Verwendung dieser kleinen Fasstypen sorgte für größeren Kontakt von Destillat und Fass – und dadurch einen wesentlich intensiveren Austausch der Aromen. Das Ergebnis der sorgfältigen Veredlung kann sich wahrlich schmecken lassen – Little Small Batch Wonders by TILO’S PROOF!

Und das erwartet Euch bei unseren ersten beiden Batches:

TILOS‘S PROOF – Batch #1: Mannochmore

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 51,2 % ABV Batch Strength

Finished for 6 months in two 1st Fill Palo Cortado Sherry Quarter Casks

Auflage 281 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Nose: Unser Road Trip durch die Speyside startet mit offenem Fenster und warmer Sommerluft, die dir um die Nase weht. Du fährst durch eine blühende Landschaft – der süße Duft von Kirschblüten mischt sich mit der Frische einer kühlen Bowle mit Früchtecocktail. Ein Hauch Vanille kommt durch, gefolgt von einer Brise, die dich an einen kleinen Marktstand mit Gewürzen, getrockneten Zitrusfrüchten und Nüssen erinnert. Die Mischung aus fruchtig, süß und leicht herb macht direkt Lust auf die nächste Etappe.

Palate: Auf der Strecke wird es spannend: der erste Schluck ist kühl und weich, fast wie eine Fahrt auf einer gut ausgebauten Valley Road. Doch dann wird die Straße kurviger: Die Würze nimmt zu, Orangengelee und Vanilleeis schmelzen auf der Zunge, während knackige Haselnüsse für den nötigen Biss sorgen. Es wird kurz adstringierend – als würdest du eine scharfe Kurve nehmen – bevor du in den vollen Genuss von Kirschen in dunkler Schokomousse eintauchst. Ein Hauch von Holz im Hintergrund erinnert an die kühlen Schatten hoher Bäume entlang der Straße.

Finish: Du rollst gemütlich Deinem Ziel entgegen: es läuft smooth, ölig und weich, und dann wird es trockener – die Würze von altem Holz und getrockneten Kirschen bleibt haften, während der Geschmack von dunklen Schokoraspeln und Orangenzeste nachhallt. Du lässt den Motor noch ein wenig laufen, lehnst dich zurück und genießt die letzten Aromen – ein perfekter Abschluss für eine genussvolle Tour!

TILOS‘S PROOF – Batch #2: GLEN ELGIN

Speyside Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre alt (2015/2025) • 51,1 % ABV Batch Strength

Finished for 6 months in four 1st Fill Oloroso Sherry Firkins

Auflage 253 Flaschen (0,7 l) à 57,90 Euro (UVP)

Nose: Glen Elgin, here we come … die Tour beginnt sanft und samtig – der Duft von Holunderblütensirup liegt in der Luft, begleitet von saftigen Weinberg-Pfirsichen und reifen Birnen. Ein Hauch von Bergamotte und Heidekraut mischt sich mit getrockneten Blumen. Rosinenstuten und Kräuterhonig sorgen für einen süßen Kick, während leichte Parfümnoten das Ganze elegant abrunden.

Palate: Der erste Schluck fühlt sich weich und cremig an – Du gleitest fast dahin auf Deinem Speyside Trip. Dann kommt ein prickelndes Gefühl auf der Zungenspitze, gefolgt von süßen Noten von Karamell und Brioche-Brötchen mit Feigenmarmelade. Ein Hauch von Beerenkompott steigert mit fruchtiger Tiefe das Tempo, bevor die Eichenwürze und etwas Kakao den Geschmack trockener und komplexer machen.

Finish: Wir sind kurz vor Elgin, und der Abgang ist lang und wird kurz vorm Ziel recht trocken. Würzige Holznoten bleiben präsent, begleitet von weinigen Akzenten und einem angenehmen Mix aus Gewürzen. Ein Hauch von Traubenmost und gerösteten Nüssen bleibt schließlich zurück – ein runder, stimmiger Abschluss dieser genussvollen Reise!

Die TILO’S PROOF-Abfüllungen kommen in Batch Strength, ungefärbt und ohne Kühlfiltrierung in die Flasche. Beide Single Malts finden Sie ab Freitag, den 14. März 2025 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.