Loch Lomond Group erhält Baugenehmigung für neue Destillerie in Luss

Der malerische Ort Luss am Loch Lomond, nahe der Destillerie Loch Lomond, ist für sein pittoreskes Aussehen und für seine Freizeitmöglichkeiten bekannt. Für Einwohner von Glasgow ist er ein beliebtes Ausflugziel – und auch gut essen kann man dort.

By TitTornade – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=82171288

Nun soll in Loss ein altes Räucherhaus an der Church Road zu einer Destillerie und einem Besucherzentrum ausgebaut werden. Entstehen soll eine Brennerei, ein Fasslager, Verkaufsräume, ein Restaurant und ein Besucherzentrum.

Die Loch Lomond Group und Luss Estates haben gemeinsam bei der Loch Lomond and The Trossachs National Park Authority um eine Baugenehmigung für das Projekt angesucht – und diese auch erhalten, obwohl es Bedenken gab, dass die neue Brennerei zu Übertourismus im Ort führen könnte. Auch liegt das Projekt in einer vornehmlich für Wohnhäuser genutzten Zone, nachdem es aber so wie die ehemalige Räucherei in eine industrielle Nutzung der Klasse 5 fällt, gab es auch dafür keine Bedenken seitens der Behörde. Allerdings, so der Artikel im Helensburgh Advertiser, muss man für Abläufe, die über eine Zone 5-Nutzung hinausgehen, jedesmal separat um eine Baugenehmigung ansuchen.

In Luss gibt es übrigens bereits die Glen Luss Distillery, die 2021 die Baugenehmigung erhalten hat (siehe unseren Artikel hier), sie wird aber auf Google Maps als „temporär geschlossen“ geführt. Vielleicht weiß ja einer unserer Leser, wie deren Status momentan ist.

Einen Namen hat die neue Destillerie offiziell noch nicht, wir führen sie derweilen unter dem Arbeitstitel „Luss Distillery“. Natürlich werden wir Sie über die Entwicklungen dort am Laufenden halten.

Sonnenuntergang im Loch Lomond and The Trossachs National ParkBy Michal Klajban – Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=75283817