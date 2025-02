Loch Lomond Group erhält Baugenehmigung für die neue Destillerie in Luss

Auf dem über 5.000qm großen Gelände in Luss, direkt am Loch Lomond, hatten die Vorbereitungen für den Bau bereits begonnen, nun kann es so richtig losgehen: Laut der Loch Lomond Group ist die Baugenehmigung für die kleine Brennerei und das Besucherzentrum am Gelände des alten und nicht mehr benutzen Rauchhauses am der Church Road erteilt worden – gennau dort, wo schon 2021 einmal eine Baugenehmigung für eine Brennerei erteilt wurde, die aber dann mangels Kapital von den damaligen Antragsstellern Trystan Powell, Patrick Colquhoun und Daniel Lewis (wir berichteten hier) nicht realisiert wurde und deren Baugenehmigung daher folgerichtig nach einiger Zeit verfallen ist.

Für die Loch Lomond Group ist das Unternehmen wahrscheinlich nicht so sehr wegen der kleinen Brennerei interessant (die große Loch Lomond Distillery ist ja nicht weit entfernt), sondern weil man dort ein Besucherzentrum und das Brand Home der eigenen Marken bauen kann. Das ist auf dem Gelände der Loch Lomond Brennerei aus diversen Gründen, darunter auch der Sicherheit wegen, nicht wirklich möglich.

Errichtet wird die Brennerei, das Besucherzentrum, ein Flagship Store, Tasting Rooms und Plätze für kulinarische Angebote.

Colin Matthews, der CEO der Loch Lomond Group und Direktor der SWA, der Scotch Whisky Association, sagt dazu:

“This significant multi-million-pound investment in a new distillery and visitor experience marks another major milestone for The Loch Lomond Group. The investment comes despite the challenges facing our industry and it reflects our confidence in the local community and the long-term resilience of Scotch whisky and distilling in Scotland. The successful completion of this new project in Luss will allow us to share the rich heritage and natural beauty of the area which inspires all our spirits, with visitors from around the world. The development is a testament to our commitment to innovation, quality, and investing in the spirits industry in Scotland. The result will be a truly unique destination that supports the local community, creates new jobs, and showcases the very best of what we have to offer across the Loch Lomond Group.”