Neu von der Loch Lomond Group: Noble Rebel Blended Malt Whiskys

Die Loch Lomond Group kündigt heute eine neue Familie von Blended Malt Whiskys an, die unter dem Namen Noble Rebel erscheinen wird. Mitglieder der Familie sind der Noble Rebel Orchard Outburst, Noble Rebel Smoke Symphony und der Noble Rebel Hazelnut Harmony.

Alle drei Whiskys sind mit 46% vol. Alkoholgehalt abgefüllt und verwenden Whiskys aus Glen Scotia und Loch Lomond sowie anderen Destillerien, die allerdings nicht namentlich genannt werden. Komponiert hat sie Master Blender Michael Henry. Er sagt:

Noble Rebel is an exciting new addition to the growing Loch Lomond Group portfolio. At the heart of each expression is our shared passion for blending finely curated malts into a product of beauty. Bringing new ideas to old ways and deeply-rooted traditions, our drams are modern masterpieces that welcome newcomers with open arms, and delight old friends alike.”