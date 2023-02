Nettoumsatz von Beam Suntory stieg im letzten Finanzjahr um 10,5%

Nach den hervorragenden Zahlen von Pernod Ricard meldet auch der Mitbewerber Beam Suntory ein sattes Plus bei den Nettoumsätzen des letzten Finanzjahrs: 10,5% setzte der Getränkemulti 2022 um, wobei die Premium-Marken gleich um 15% wuchsen und erstmals mehr als die Hälfte des Umsatzes ausmachten. Gut sieht man das an den Umsatzgewinnen bei den Bourbons, wo die teuersten Marken am stärksten gewannen: einstellig bei Jim Beam, 11% bei Maker’s Mark und +40% bei Basil Hayden.

Nach Regionen aufgeschlüsselt war das Plus in den USA 8%, Asien 13%, ebenfals zweistellig war es in Kanada und Mexiko. Spanien, Ozeaninen, Indien und der Global Travel Retail wuchs „stark zweistellig“.

Weiterer Umsatzgewinner waren die Ready To Drink – Produkte mit einem Plus von 16%.

Schon im August des Vorjahrs meldete Beam Suntory ein starkes erstes Halbjahr, dieser Trend hat sich nun fortgesetzt. Allerdings fehlen auch diesmal konkretere Angaben zur deutschsprachigen Region…