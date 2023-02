Gute Nachricht für Bourbon Fans in Österreich (aber auch in anderen europäischen Ländern): Four Roses veröffentlicht eine Four Roses Limited Edition Small Batch 2022 – und 60 der insgesamt 4.600 Flaschen, die nach Europa kommen werden, sind für österreichische Genießer vorgesehen. Die Fässer, die in dieser Edition verwendet wurden sind zwischen 14 und 20 Jahre alt. Ab 20. Februar sind die Flaschen im Weisshaus Shop verfügbar, wo man sich jetzt schon für eine Release-Info anmelden kann. Wenn wir eine ähnliche Möglichkeit für Deutschland erfahren, werden wir diese Meldung hier ergänzen.

Hier die restlichen Infos dazu:

Four Roses launcht Limited Edition Small Batch 2022

Whiskey-Lover & Sammler aufgepasst: Four Roses bringt eine Limited Edition Small Batch 2022 auf den Markt und in Österreich sind 60 handnummerierte Stück davon erhältlich. Die limitierte Edition des Kentucky Bourbons kombiniert zarte Aromen von braunem Zucker, dunklen Kirschen und gewürzter Eiche. Ergänzt wird sie von warmen Aprikosen- und Fasstönen, die zu einem zarten und unverwechselbaren Finish mit cremiger Vanille, reifen Beeren und leichtem Zimt verschmelzen.

Die 2022 Limited Edition Small Batch enthält vier verschiedene handverlesene Rezepte, die 14 bis 20 Jahre alt sind. Diese Rezepte repräsentieren 4 der 10 unterschiedlichen Bourbon-Rezepte der Brennerei: einen 14 Jahre alten Bourbon aus dem OESF-Rezept, einen 14 Jahre alten OESV, einen 15 Jahre alten OESK und einen 20 Jahre alten OBSV. Die limitierte Auflage des Kentucky Bourbon ist nicht kühlgefiltert und wird mit 54,5% Alkoholgehalt abgefüllt.

„Von Anfang an, als wir die diesjährige limitierte Auflage des Small Batch Bourbons zusammenstellten, stachen mir zwei bestimmte Chargen als potenzielle Kandidaten für den Blend ins Auge – eine 14 Jahre alte Rezeptcharge, die bemerkenswert weich und reichhaltig am Gaumen ist, und eine 20 Jahre alte Rezeptcharge, die die besten Fruchtfass- und Gewürzqualitäten eines extra gereiften Bourbons aufweist“, so Brent Elliott, Four Roses Master Distiller. „Die Testmischungen drehten sich um diese beiden Chargen, bis wir eine Flüssigkeit mit einer perfekten Balance gefunden hatten, die einzigartig, vielschichtig, weich und elegant ist.“

60 der insgesamt 4.600 in Europa vertriebenen 700-ml-Flaschen sind ab 20. Februar 2023 im Weisshaus Shop zum Preis von 199,90€ erhältlich.