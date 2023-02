Pernod Ricard erwartet gute Jahreszahlen nach starker erster Hälfte des Finanzjahres

Bei Pernod Ricard beginnt das Finanzjahr jeweils mit erstem Juli, und nun sind die Zahlen für dessen erste Hälfte eingelangt – und die sehen erstens recht stark aus und beflügeln zweitens den aktuellen Börsenkurs des Unternehmens, der heute im frühen Handel um 1,9% zulegte.

Die Zahlen, die der Konzern fürs erste Halbjahr vorlegte, überstiegen die Prognosen. Besonders positiv für Umsatz und Gewinn wirkte sich eine Preiserhöhung in China aus, schreibt Reuters. Zwar war die Nachfrage während des chinesischen Neujahrsfestes eher zurückhaltend, aber das Ende der Covid-Restriktionen in China sollte nachhaltig positive Effekte haben. Generell würde sich das Umfeld wieder „normalisieren“, was allerdings auch den Wegfall einiger positiver Effekte bedeute, wie zum Beispiel den Umstand, dass man während der Pandemie daheim teurere Spirituosen konsumierte.

Die Zahlen konkret: 2,423 Milliarden Euro Profit konnte der Konzern im ersten Finanzhalbjahr vor Steuern lukrieren, 12% mehr als in der Vorperiode. Analysten hatten 8,2% mehr erwartet. Auch der Verkauf stieg um 12% auf 7,116 Milliarden Euro, Analysten erwarteten hier ein Plus von 9,7%.

In den USA stieg der Verkauf um 5%, in Indien um 17% und China um 4%.