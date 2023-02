Rien ne va plus: Die ausverkaufte Vienna Whisky Convention öffnet dieses Wochenende ihre Pforten

Wer sich auf die Vienna Whisky Convention am Freitag und Samstag in der Ottakringer Brauerei freute und seine Karten an der Tageskasse besorgen wollte, der wird höchstwahrscheinlich durch die Finger schauen: Die Messe ist nach Angaben des Veranstalters an beiden Tagen und in allen Slots restlos ausverkauft. Wenn alles klappt, werden wir unsere Eindrücke von der Messe Ihnen zeitnah schildern (kennen Sie eigentlich schon unseren Instagram-Kanal?), hier aber einmal die aktuelle Pressemitteilung:

Startschuss für Vienna Whisky Convention: Die ausverkaufte Whisky-Messe öffnet dieses Wochenende ihre Pforten

Am Freitag, 17. und Samstag, 18. Februar lockt die Vienna Whisky Convention alle Whisky Liebhaber*innen in die Ottakringer Brauerei. Zumindest jene, die sich rechtzeitig ihr Ticket gesichert haben. Denn beide Tage sind restlos ausverkauft. Hunderte Sorten Whisky aus aller Welt werden dabei in stimmungsvoller Atmosphäre präsentiert. Auch zahlreiche internationale Expert*innen reisen nach Wien an.

Die Ottakringer Brauerei, der Ort der Veranstaltung. Bild: Rainer Murau.

„Es ist DIE Gelegenheit für Gäste neue Abfüllungen zu entdecken, große Marken zu verkosten und mit Vertreter*innen der Destillerien, Händler*innen und anderen Genießer*innen ins Gespräch zu kommen. Hier trifft sich das Who-is-Who der Whiskywelt“, so Initiator und Geschäftsführer Nicolas Hold der Badener Eventagentur HSG Events.

Insgesamt 75 Marken und hunderte Sorten Whisky von Schottland und Irland, über Japan, Australien, die USA oder auch Österreich können verkostet werden. Eine Liste aller teilnehmenden Aussteller*innen ist unter https://www.whisky-convention.at/aussteller/ zu finden. Darüber hinaus können die Gäste ihr Wissen rund um diese vielseitige Spirituose im Rahmen von Masterclasses erweitern. Expert*innen bieten im Rahmen dieser Vorträge exklusive und geführte Verkostungen an. Gemütliche Lounge-Bereiche, eine Bar mit Whisky-Cocktails und kulinarische Köstlichkeiten runden das Gesamterlebnis ab. Man darf gespannt sein.