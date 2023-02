Am vergangenen Wochenende feierte die Vienna Whisky Convention ihre Premiere. Die Whisky-Messe, die in der Wiener Ottakringer Brauerei stattfand, war restlos ausverkauft. Die Veranstalter zeigen sich mehr als zufrieden und sind bereits in den Planungen für den zweiten Termin, wie wir in ihrer heutigen Pressemitteilung lesen dürfen:

Vienna Whisky Convention lockte 1.700 Gäste in die Ottakringer Brauerei

Die Premiere der Whisky-Messe war ein voller Erfolg

Am Freitag, 17. und Samstag, 18. Februar fand die erste Vienna Whisky Convention in der Ottakringer Brauerei statt. Die Gäste zeigten sich von der restlos ausverkauften Premiere begeistert. Hunderte Sorten Whiskys aus aller Welt konnten in stimmungsvoller Atmosphäre entdeckt werden. Auch ein Austausch mit internationalen Expert*innen war möglich.

„Wir sind überaus dankbar und stolz, dass die erste Vienna Whisky Convention so gut angenommen und regelrecht gestürmt wurde. Das Feedback unserer Besucherinnen und Besucher war äußerst positiv und wir sind bereits in den Planungen für den zweiten Termin“, so Initiator Nicolas Hold von der Eventagentur HSG Events.

Ein guter Whisky im Glas, ein stilvolles Ambiente, eine Nuance Sehnsucht und der Gedanke an saftiges Grün im lichten Nebel – so kann man sich die Vienna Whisky Convention am vergangenen Wochenende in der Wiener Ottakringer Brauerei vorstellen. Hier stellte sich die Riege der weltbesten Whisky Produzent*innen interessierten Gaumen und lud zu malzigen, torfigen und rauchigen Geschmacksexplosionen. Erfahrene Whisky-Nasen kamen genauso auf ihre Kosten, wie Neulinge. Die Gäste konnten sich einmal um die ganze Welt kosten und dabei aus mehr als 80 Marken und hunderten Sorten den persönlichen Lieblings-Whisky entdecken. Internationale Expert*innen gaben im Rahmen von Masterclasses tiefe Einblicke in die Welt des Whiskys. Außerdem warteten gutes Essen, musikalische Untermalungen mit einer große Dudelsack-Gruppe und gemütliche Lounge-Bereiche auf die Gäste.