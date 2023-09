Am 27. und 28. Oktober findet die nächste Auflage der Vienna Whisky Convention statt, diesmal allerdings im Museumsquartier! Alle weiteren Details und Einzelheiten finden Sie im Pressetext, den wir von den Veranstaltenden erhalten haben:

Vienna Whisky Convention

Die erfolgreiche Whisky-Messe zieht ins Museumsquartier

Wien, 06.09.2023 – Nach der erfolgreichen Premiere im Februar in der ausverkauften Ottakringer Brauerei, zieht die Vienna Whisky Convention in eine noch prominentere und zentralere Location. Am 27. und 28. Oktober öffnet mit dem Museumsquartier Wien DIE Top-Location im Herzen der Stadt seine Tore für die Whisky-Messe. Mit hunderten Whisky-Sorten aus aller Welt, gemütlichen Lounge-Bereichen und Masterclasses verspricht die Convention ein unvergessliches Erlebnis für Whisky-Enthusiast*innen.

Als eine der Top-Locations im Zentrum der Stadt Wien bietet das Museumsquartier den perfekten neuen Rahmen für diese außergewöhnliche Veranstaltung. Die Vienna Whisky Convention ist stolz darauf, die einzigartige Atmosphäre und den Charme dieses Ortes zu nutzen, um die Welt des Whiskys zu präsentieren. Diesmal haben noch mehr Besucher*innen die Möglichkeit, hunderte von Whisky-Sorten zu entdecken. Von den traditionellen schottischen Single Malts über irischen Whiskey bis hin zu exotischen Whiskys aus Japan und den USA, aber auch österreichischen Produkten – die Vienna Whisky Convention bietet eine breite Auswahl, um den individuellen Geschmack jedes Gastes zu treffen.

Die Whisky-Messe bietet zudem eine einzigartige Plattform für den Austausch mit nationalen und internationalen Expert*innen. Besucher*innen haben die Möglichkeit, mit Whisky-Hersteller*innen, Markenrepräsentant*innen und anderen Kennerinnen und Kennern der Branche in Kontakt zu treten und sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Welt des Whiskys auszutauschen.

Ein besonderes Highlight der Vienna Whisky Convention sind die Masterclasses, geführte Verkostungen in separaten Räumlichkeiten mit interessanten Hintergrundinformationen über verschiedene Whiskymarken. Dies ist eine großartige Gelegenheit, das Wissen über diese vielfältige Spirituose zu erweitern.

Tickets für die Vienna Whisky Convention sind auf der offiziellen Website www.spiritsfestivals.at erhältlich. Die Premiere der Veranstaltung im Februar war rasch ausverkauft. Also rasch Tickets sichern!

