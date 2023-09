The Macallan erwirbt spanisches Böttcherei-Unternehmen Vasyma

The Macallan investiert weiter in seine langfristige Versorgung mit sherry seasoned casks. Bereits Ende Juni ging die Destillerie eine Partnerschaft mit dem Sherry-Produzenten Bodegas Grupo Estévez, S.L. im Rahmen eines Joint Ventures ein (wir berichteten). Und heute ist auf der Website des The Macallan Eigentümer, The Edrington Group, zu lesen, dass die Brennerei die spanische Böttcherei Vasyma mit Sitz in Jerez erworben hat. Vasyma beliefert The Macallan und The Edrington Group (zu dieser gehören unter anderem noch die Brennereien Glenrothes und Highland Park) seit mehr als 30 Jahren mit Eichenfässern.

Zusätzlich geht The Macallan auch eine Joint-Venture-Partnerschaft mit Coopers Oak LLC ein. Die Firma mit Sitz in Ohio/USA ist Hauptlieferant des Fass-Herstellers Vasyma und beliefert die spanische Firma mit hochwertigen Dauben aus amerikanischer Eiche für die Fassherstellung. The Edrington Group bzw. ihre Brennerei The Macallan sichern sich so für die Zukunft einen Zugriff auf hochwertige Sherry-Fässer, in dem sie an jedem Arbeitsschritt unternehmerisch beteiligt sind.

Die gesamte englischsprachige Pressemitteilung finden Sie auf der The Edrington Group Website.