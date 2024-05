The Balmoral bietet The Horizon Whisky Experience

Eines der berühmtesten Hotels Edinburghs, The Balmoral, konnte sich ein Exemplar des horizontalen Whisky „The Macallan Horizon“ sichern (wir stellten Ihnen diese Abfüllung bereits vor), und kreiert rundum diese besondere Abfüllung ein nicht minder besonderes Angebot.

The Horizon Whisky Experience beginnt im Hotel in Edinburgh (unter Umständen ist die eigene Anreise nicht im Angebot inkludiert). Anschließend reisen die Gäste zum Macallan Estate und können dort eine maßgeschneiderte Brennerei-Tour, eine private Verkostung und ein Abendessen in der Macallan Distillery erleben. Nach einer Übernachtung im Macallan Estate reisen die Gäste zurück zum Hotel The Balmoral, verbringen die letzte Nacht in der Scone & Crombie Suite und speisen im gehobenen Restaurant Number One des The Balmoral.

Im Angebot „The Horizon Whisky Experience“ (Kostenpunkt wären £100,000, also etwas mehr als 115.000 €) inbegriffen ist sowohl die Mitgliedschaft im Scotch Club des Hotels sowie ein Exemplar der „weltweit ersten“ horizontalen Whiskyflasche „The Macallan Horizon“.