The Macallan und Bentley Motors: Tradition trifft Technologie (mit Videos)

Vor knapp einer Woche luden THE MACALLAN und Bentley Motors zur Präsentation des neuen THE MACALLAN Horizon nach München. Von diesem Event haben wir Ihnen bereits die Vorstellung des Whiskys durch den Cask Mastery Lead Craig Johnstone in einem exklusiven Video mitgebracht, ein Interview mit ihm wird noch folgen.

Hier aber einmal der Pressebericht von der Veranstaltung, mitsamt einigen Bildern und einem Video:

The Macallan und Bentley Motors: Tradition trifft Technologie

THE MACALLAN HORIZON – Ein Meisterwerk der Innovation und Vision

The Macallan und Bentley Motors haben einen exklusiven Single Malt Scotch Whisky entwickelt, der die Tradition des Handwerks mit modernster Präzisions-Ingenieur-Technologie vereint.

Die limitierte Auflage, The Macallan Horizon, wird in einem einzigartigen Gefäß mit einer beeindruckenden 180-Grad-Drehung präsentiert, das die designtechnische Ausrichtung der Automobilwelt widerspiegelt.

Der Start dieses Projekts fällt mit dem 200-jährigen Jubiläum von The Macallan zusammen und symbolisiert das Streben beider Marken nach unübertroffener Exzellenz. Mit diesem Release wird ein neues Zeitalter spannender Innovationen in der Whiskybranche eingeläutet, sowie eine Reise in die Welt der Technik, Innovation und kreativen Vielfalt.

Frankfurt am Main, 11.04.2024 – The Macallan, weltweit führend in der Herstellung von Single Malt Scotch Whisky, und Bentley Motors, Ikone des luxuriösen Automobildesigns, haben sich in einer historischen Kooperation zusammengetan. Gemeinsam kreierten sie einen unvergleichlichen Premium-Whisky: The Macallan HORIZON. Dieses einzigartige Produkt vereint nicht nur Handwerkskunst, Design und Nachhaltigkeit, sondern auch die gemeinsame Leidenschaft beider Marken für Detailverliebtheit und Exzellenz.

Das gemeinsame Projekt, das mit dem 200-jährigen Jubiläum von The Macallan zusammenfällt, markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Geschichte beider Unternehmen. Es verkörpert ihr Streben nach unverwechselbarer Qualität und Innovation und läutet ein neues Zeitalter spannender Kollaborationen in der Whisky- und Luxus-Automobilbranche ein.

Adrian Hallmark, Chairman und CEO von Bentley:

„Das wunderschöne Design, das wir zusammen für The Macallan Horizon geschaffen haben, und die einzigartigen Materialien, die eingearbeitet wurden, sind ein Beweis für die unvergleichliche Handwerkskunst, Innovation und Kreativität, für die The Macallan und Bentley bekannt sind.“

Der HORIZON, meisterhaft kreiert von Kirsteen Campbell, Master Whisky Maker bei The Macallan, fängt die Essenz eines Bentleys durch Geschmack, Textur und natürliche Farbe ein. Dieser Premium-Whisky wurde sorgfältig aus sechs erstbefüllten Sherryfässern aus Eiche hergestellt, die in den Lagerhäusern des The Macallan-Anwesens in Schottland reifen. Die reichhaltigen Aromen von getrockneten Früchten und Gewürzen verschmelzen harmonisch mit Noten von Eiche und Leder, während der vollmundige Abgang ein Echo der zeitlosen Qualität und des Designs von Bentley ist.

Alkoholgehalt: 46,6 %, als Verweis auf die sechs Fässer und die sechs Säulen von The Macallan



Farbe: Dunkles Mahagoni.



Bouquet: Harzige, polierte Eiche mit Pflaumen und dunklen Kirschen, daneben aromatischem, frischem Leder und einer krautigen, blättrigen Note. Eine Fülle von Trockenfrüchte – klebrige Datteln, Rosinen und Sultaninen, gefolgt von zu süßem Zimt, Muskatnuss und einem Hauch von Nelken.



Gaumen: Wunderbar, reichhaltig und genussvoll. Dunkle Sirup-Noten mit Asche-Toffee, kristallisiertem Ingwer und verkohlter Ananas. Süße Vanilleschoten und Karamell entwickeln sich, gefolgt von dunklen, mit Schokolade überzogenen Paranüssen und einer wärmenden Eichenwürze.



Abgang: Reichhaltige Eiche, lang, komplex.

Einzigartiges Flaschendesign

Als Hommage an die sechs Säulen von The Macallan besteht der HORIZON aus sechs Materialien, die ein fester Bestandteil von The Macallan und Bentley Motors sind. Diese repräsentieren den Charakter und Geist des Whiskys und stehen für die Entstehung dieser reichen Spirituose. Ein einzigartiges, horizontal angeordnetes Gefäß, versehen mit einem beeindruckenden 180-Grad-Dreh-Detail, zelebriert die Fusion von Innovation und Ästhetik. Ein maßgeschneiderter Glasbehälter, umgeben von einem präzisionsgefertigten Aluminiumband, ehrt die Essenz beider Marken und fordert die Konventionen traditioneller Whisky-Abfüllung heraus.

Darüber hinaus verkörpert der HORIZON eine umfassende Verwendung von Materialien, die für beide Marken von Bedeutung sind: von feinstem Leder und Kupfer bis hin zu Eichenholz und Walnuss-Furnier, jede Komponente ist ein Tribut an die Handwerkskunst und Tradition von The Macallan und Bentley Motors. Jaume Ferras, der Kreativdirektor von The Macallan, beschrieb den HORIZON als das komplexeste und visionärste Whisky-Projekt des Unternehmens, das einen tiefgreifenden und kontinuierlichen Austausch von Fachwissen mit dem Team von Bentley Motors erforderte.

„Die Kooperation mit Bentley hat uns dazu inspiriert, die Dinge aus einer frischen Perspektive zu betrachten. In der Spirituosenwelt ist Vertikalität Standard – von Brennblasen bis Flaschen. Doch als wir uns von der horizontalen Eleganz von Bentleys Grand Tourer inspirieren ließen, fragten wir uns, ob und wie wir dieses Konzept auf Whisky übertragen können. Letztendlich sollte der Genuss ebenso geschmeidig und stilvoll sein.”

Gefeiert wurde die Kollaboration der beiden ikonischen Marken in der Kulisse der beeindruckenden Motorworld München – ausgewählte Gäste kamen zusammen und durften das hoch exklusive Liquid verkosten. Durch den Abend führten Craig Johnstone, der Experte für Cask Mastery, sowie die renommierten Markenbotschafter Sietse Offringa und Andreas Künster, die den Gästen einen faszinierenden Einblick in die Entstehung und Handwerkskunst des The Macallan HORIZON boten.

Erhältlich ist die Limited Edition des HORIZON nur in 70cl und wird über die Macallan Estate Boutique und das globale Netzwerk von Inlands- und Reiseboutiquen sowie in erstklassigen Einzelhandelsgeschäften außerhalb des Handels erhältlich sein. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.themacallan.com und www.bentleymotors.com.