Geburtstag: The Macallan x Emeli Sandé “Roots”

Anlässlich ihres 200-jährigen Jubiläums arbeitete die Speyside-Destillerie The Macallan mit den beiden berühmten Schotten Emeli Sandé und David Tennant zusammen. Das Ergbnis dieser Kooperation ist der Song „Roots“, den Singer-Songwriter Emeli Sandé gemeinsam mit Ollie Green komponierte, und das dazu gehörende Video, in dem David Tennant in der Hauptrolle zu sehen ist, und bei dem Jeremie Rozan die Regie führte.

Das Video finden Sie auf Youtube. Da dieses Video dort einer Altersbeschränkung unterliegt, ist es nur auf YouTube verfügbar und kann in unser Post nicht eingebunden. Mehr zu Emeli Sandé und ihrem Song “Roots” sowie zu David Tennant wie auch zum Video können Sie auf der Website von The Macallan erfahren.

David Tennant takes a journey through the distillery’s past, and looks to the future. Credit: The Macallan

Via The whiskey wash