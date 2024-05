Neu bei Whiskymax: Maximum Peat No. 22

Der Importeur Whiskymax aus Mainhausen kann heute in seiner Presseausendung die Neuauflage seines Klassiker Maximum Peat vorstellen. Maximum Peat No. 22 wurde im Jahr 2015 auf Islay destilliert und im April 2024 mit starken 53,5 % Vol. abgefüllt. Die UVP des Maximum Peat No. 22 beträgt € 64,90. Erhältlich ist er ab sofort im Fachhandel und unter fassmeister.com.

Hier alle Infos, die wir von Whiskymax erhalten haben:

Whiskymax präsentiert Maximum Peat No. 22 aus der Serie „Spirit & Cask Range – The Exceptionals“

Nachdem im März dieses Jahres der beliebte Sherry-Cask-Whisky „El Maximo“ in der 14. Auflage vom Importeur Whiskymax aus Mainhausen wieder aufgelegt wurde, zieht heute der zweite Klassiker der Spirit & Cask Range The Exceptionals nach – nämlich die 22. Auflage des Maximum Peat! Destilliert im Jahr 2015 und abgefüllt im April 2024 mit starken 53,5% ist der Maximum Peat No. 22 ein mehr als würdiger Nachfolger seiner Vorgänger.

Tasting-Notes:

Aroma: charakteristischer Torfrauch mit Zitronenschale

Geschmack: Rauch, Teer und Noten von rauchigem Speck, maritimes Salz, dann Bourbonsüße, die sich wiederum mit süßem Torf verbindet

Nachklang: langanhaltend, Torfasche und Salzwasser

Die UVP des Maximum Peat No. 22 beträgt € 64,90. Erhältlich ist er ab sofort im Fachhandel und unter fassmeister.com