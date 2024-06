Whiskymax importiert und präsentiert „The English Distillery“

Im April 2024 wurde Whiskymax der neue Importeur der “The English Distillery” für Deutschland – jetzt haben die neuen Abfüllungen auch Deutschland erreicht. Vier zum Teil neue Bottlings sind nun für den deutschen Markt eingetroffen und schon bald im Fachhandel und bei fassmeister.com zu erhalten.

Nachfolgend präsentiert Whiskymax die vier Bottlings des englischen Familienunternehmens (übrigens Englands älteste lizensierte Whiskydestillerie) für unsere Leser:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Whiskymax präsentiert „The English Distillery“

Nachdem der Importeur Whiskymax aus Mainhausen im April 2024 offiziell den Deutschlandvertrieb der „The English Distillery“ übernommen und die Produkte erstmals auf der beliebten Whiskymesse in Limburg im Rahmen eines Pre-Launch vorgestellt hat, sind nun die Produkte der Brennerei das Lagerhaus des Importeurs erreicht.

Die Brennerei ist Englands älteste lizenzierte Whiskydistillery und wird in Familienbesitz geführt. Alle Prozesse der Produktion – d. h. Mahlen, Gären, Destillieren und das Abfüllen von Hand – erfolgen vor Ort. Verwendet werden ausschließlich Gerste und Wasser aus lokaler Produktion.

Für den deutschen Markt präsentiert Whiskymax vier – zum Teil gänzlich neue und gleichzeitig mehrfach ausgezeichnete – Abfüllungen, die ab sofort im Fachhandel und unter fassmeister.com erhältlich sind.

The English Sherry Cask Matured, 46% – World Whiskies Award Gold „World‘s Best Single Malt 2024

Nach 17 Jahren Brennereiarbeit ist The English Distillery stolz darauf, einen in Sherryfässern gereiften Single-Cask-Whisky in die Core-Range aufzunehmen. Dies ist ein bedeutender Schritt für die Brennerei und ein großer Meilenstein, stellt er doch das Know-how der Brennerei und die Tiefe des Fassbestandes unter Beweis.

Mit dem „Sherry Cask Matured“ ist The English Distillery ein köstlicher, reicher und weicher Whisky gelungen, der zurecht bei den World Whiskies Awards 2024 mit Gold ausgezeichnet worden ist.

Tasting Notes:

Auf Aromen von dunklen Früchten, Mandeln und Vanille folgt ein wunderbarer Geschmack von Obstkuchen, Keksen, Honig und Feigen mit einem Hauch von Schokolade; das Ganze wird von einem langen und süßen Abgang gekrönt.

UVP: € 64,90

The English Original, 43%

Fasstyp: First- & Refill Ex-Bourbon

Auszeichnungen:

Gold Award for Value by Bartenders Brand Awards 2022

Winner of Best British Whisky in Dom Roskrow’s New Wizards Awards 2022

Rated 94.5 by Jim Murray’s Whisky Bible 2022

Wizards of Whisky Gold winner 2020

Gold Medal Winner in San Francisco World Spirits Competition 2017

Tasting Notes:

Ein sanftes Aroma mit einem Hauch von Vanille und tropischen Früchten. Wie ein weiches geschlagenes Vanilleeis. Schmilzt am Gaumen. Leicht nussig mit einem langen malzigen Abgang. Der Abgang ist sauber, trocken und leicht salzig.

UVP: € 54,90

The English Smoky, 43%

Fasstyp: First- & Refill Ex-Bourbon

Auszeichnungen:

Silver in the ‘Single Malt No Age Statement’ category at the World Whiskies Awards 2024

Gold for Taste by Bartenders Brand Awards 2022

Gold for Value by Bartenders Brand Awards 2022

Category Champion by Bartenders Brand Awards 2022

Gold Winner in Dom Roskrow’s New Wizards 2022

Rated 94 in Jim Murray’s Whisky Bible 2020

Best in Class Gold in Whiskies of the World

Tasting Notes:

Ein sanftes Aroma mit Noten von Vanille, Anis und Ingwer, ein cremiger Gaumen, anfangs ein wenig Torf und dann die Rauchbombe! Der Abgang ist lang, würzig und rauchig.

UVP: € 54,90

The English Heavily Smoked Sherry Butt, 11 Jahre, 46%

Alter: 11 Jahre

Fasstyp: PX Sherry Butt

Tasting Notes:

süße rote Beeren, Aprikosen & Karamell, kombiniert mit tiefem, lang anhaltendem Rauch

UVP: € 79,90

Erhältlich im Fachhandel und unter fassmeister.com.