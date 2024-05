THE MACALLAN und CIRQUE DU SOLEIL: ein exklusives Erlebnis für alle Sinne zum 200-jährigen Jubiläum von The Macallan

Mit einem extra für Macallan geschriebenem Programnm des Cirque du Soleil feiert The Macallan im Mai vor Ort in der Brennerei und in einem Vewranstaltungsort innerhalb eines ihrer Lagerhäuser den 200. Geburtstag der Brennerei.

Wir konnten vorgestern zur Destillerie Macallan reisen und eine Vorstellung besuchen – einen Bildbericht, der sich auf die Brennerei selbst fokussiert, werden wir in Kürze für Sie veröffentlichen – den Pressebericht zur Veranstaltung und einige Fotos in einer Galerie können wir Ihnen aber hier schon zeigen:

THE MACALLAN und CIRQUE DU SOLEIL

ein exklusives Erlebnis für alle Sinne kreiert zum 200-jährigen Jubiläum von The Macallan

Zur Feier des 200-jährigen Jubiläums seines Single Malts lädt The Macallan in Zusammenarbeit mit Cirque du Soleil zu einem absolut einzigartigen Erlebnis auf dem Macallan Estate ein.

Das exklusive Erlebnis für alle Sinne verbindet das unvergleichliche Know-how und die Handwerkskunst von The Macallan mit den meisterhaften Darbietungen des Cirque du Soleil.

Die Gäste vom The Macallan Estate in der Speyside werden in die außergewöhnliche und unerwartete Welt von Cirque du Soleil SPIRIT entführt, eine Geschichte, inspiriert von den schottischen Highlands.

Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums von The Macallan, hat sich die luxuriöse Single Malt Scotch Whisky Marke mit dem Cirque du Soleil zusammengetan, um ein maßgeschneidertes, theatralisches und unvergessliches Erlebnis zu schaffen. Das Ergebnis ist eine außergewöhnliche und unvergleichliche Erfahrung, die die Kunstfertigkeit beider Welten vereint, indem es die Expertise von The Macallan in der Whiskyherstellung mit der einzigartigen Kompetenz des Cirque du Soleil in der darstellenden Kunst verbindet.

Das The Macallan Estate in der schottischen Speyside – ein 485 Hektar großes Gelände in den schottischen Highlands, auf dem sich die Destillerie befindet – ist drei Wochen lang zum Schauplatz des atemberaubenden Erlebnisses geworden. Die malerische Landschaft bietet eine einzigartige Kulisse, die den fesselnden Charakter der Veranstaltung verstärkt und gleichzeitig einen malerischen Rahmen für die Erzählung bietet. Cirque du Soleil SPIRIT ist ein exklusives Sinneserlebnis, das die Gäste in die faszinierende Welt der schottischen Highlands entführt. Es lässt die Besucher auf eine Reise durch Geschmäcker, Gerüche, Klänge und Gefühle eintauchen und bietet ihnen die einzigartige Gelegenheit, eine atemberaubende Show zu erleben und sich auf die Natur einzulassen.

“2024 ist ein wichtiges Jahr für The Macallan, denn wir feiern unser 200-jähriges Bestehen. Diese Zusammenarbeit bringt zwei ikonische Marken zusammen, die sich beide der kontinuierlichen Innovation verschrieben haben. Das Ergebnis ist ein einzigartiges Erlebnis, das von den Highlands und der Geschichte unserer Marke inspiriert ist. Wir begrüßen Gäste aus der ganzen Welt zu diesem spektakulären Erlebnis auf unserem Gelände und bieten ihnen die Möglichkeit, eine atemberaubende Show und eine maßgeschneiderte Whiskyverkostung zu erleben, die es so nur bei The Macallan gibt.” Jaume Ferràs, Creative Director bei The Macallan

Beschrieben wird das Stück als ein sensorisches Erlebnis, das die Besucher auf eine „Reise durch Geschmack, Geruch, Klänge und Gefühle“ mitnimmt. Dabei erzählt es von der Geschichte von Ayla, einer Coloristin und Tochter eines Meisters der Whiskyherstellung, und Davonna, der spirituellen Hüterin der schottischen Highlands. Inspiriert wurde das Ganze von der schottischen Folklore und dem reichen Whisky-Erbe des Landes. Eine absolut atemberaubende Show, kombiniert mit faszinierender Bühnenkunst und einzigartigen Verkostungserlebnissen auf dem Anwesen von The Macallan.

Cirque du Soleil SPIRIT ist eine spektakuläre Zusammenarbeit, die auf gegenseitigem Respekt basiert. Durch die Harmonie von Natur und Geschichten erzählen haben wir gemeinsam etwas erschaffen, das die Stärken unserer beiden Marken hervorhebt. Wir laden unsere Gäste zu einem transformativen Erlebnis in der zeitlosen Schönheit von The Macallan Estate ein. Gemeinsam haben wir eine Geschichte geschrieben, die die Schönheit, das Wunder und die tiefe Verbundenheit feiert, die wir alle mit der natürlichen Welt teilen“. Marie-Hélène Delage, Kreativ Direktorin des Cirque du Soleil

Die Premiere dieser einzigartigen Show fand am 9. Mai statt und feierte die kreative Synergie zwischen The Macallan und Cirque du Soleil.

Am Premierenabend empfing The Macallan Estate, auf dem Hauptsitz der Marke in der schottischen Region Speyside, ausgewählte Medienvertreter*innen, die die Ehre hatten, dieses künstlerische Meisterwerk als eine der Ersten zu erleben. Die Gäste tauchten ein in eine Welt des Theaters in den schottischen Highlands und hatten die einmalige Gelegenheit, die Geschichte hautnah und vor allen anderen zu erleben.



Cirque du Soleil SPIRIT ist eine bezaubernde Erfahrung, die alle Sinne anspricht und das Publikum in eine Welt voller Fantasie und Inspiration entführt.

Dieser Abend markierte den Beginn einer kontinuierlichen Zusammenarbeit zwischen den beiden Marken und schaffte unvergessliche Erinnerungen für alle Gäste dieses besonderen Abends.