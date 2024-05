Serge verkostet: Sieben Caol Ila

Innerhalb der Fèis Ìle Specials auf Whiskyfun ist heute Caol Ila an der Reihe. Die Brennerei, an der Ost-Küste der Insel Islay gelegen und damit mit direkter Sicht auf Jura, belegt bei Whiskyfun den ersten Platz hinsichtlich der Anzahl der verkosteten Abfüllungen. Und mittlerweile haben sich Samples von über 30 noch zu verkostende Bottlings angesammelt. In einer ersten Caol Ila Session, der noch weitere folgen werden, reduziert Serge Valentin diese heute. Sieben von ihnen bilden die Session des Tages, in zufälliger Reihenfolge verkostet, die in unserer Übersicht so aussehen:

Abfüllung Punkte

Caol Ila 9 yo 2013/2022 (58.4%, Douglas Laing, Provenance, for Or Sileis, Taiwan, refill barrel, cask #DL 16017, 227 bottles) 87 Caol Ila 15 yo 2008/2023 (58.3%, Dramfool, Middle Cut, cask # 313320) 84 Caol Ila 9 yo 2014/2024 (54.9%, The Single Cask for The Whisky Barrel, sherry octave, cask #321523, 58 bottles) 86 Caol Ila 2010/2022 (48.9%, The Firkin Islay, Marsala, cask #SC41, 262 bottles) 84 Caol Ila 6 yo 2016/2023 (54.2%, Hidden Spirits, sherry cask finish, cask #CI1623) 83 Caol Ila 13 yo 2009/2023 (60.3%, Gordon & MacPhail, Connoisseurs Choice, French Exclusive, refill sherry hogshead, cask #307087, 232 bottles) 89 Caol Ila 24 yo ‚175th Anniversary‘ (52.1%, OB, 3,000 bottles, 2021) 89

Bei Caol Ila. Bild mit freundlicher Genehmigung von Lydia, 2023