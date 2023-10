Am letzten Wochenende des Oktobers findet im Wiener MuseumsQuartier die Vienna Whisky Convention statt – nach dem erfolgreichen Start im Frühjahr in der Ottakringer Brauerei. Mit 75 Whiskymarken ist man auch diesmal breit aufgestellt, und die Location verspricht beste Erreichbarkeit und schönes Ambiente.

Mehr über die Messe nachfolgend in der Aussendung, die wir dazu erhalten haben:

Wien wird zum Whisky Hotspot: Vienna Whisky Convention am 27. und 28. Oktober im MuseumsQuartier

Was im Februar in der ausverkauften Ottakringer Brauerei begann, geht im MQ Wien in die zweite Runde. Am 27. und 28. Oktober öffnet die Vienna Whisky Convention seine Tore, diesmal direkt im Herzen der Stadt. Mit 75 Whisky-Marken aus aller Welt, gemütlichen Lounge-Bereichen und Masterclasses verspricht die Messe ein unvergessliches Erlebnis für Whisky-Enthusiast*innen.

Wien ist vieles und in zwei Wochen wird die Stadt mit dem gewissen Etwas ein Wochenende lang zur Whisky Hochburg Europas. Es will schon was heißen, wenn das Who is who der Whiskyproduktion im MuseumsQuartier zur Verkostung lädt. Liebhaber*innen der torfigen, rauchigen oder malzigen Spirituose kommen hier definitiv auf ihre Kosten. 75 Whisky-Marken präsentieren hunderte Sorten des edlen Tropfens – von den traditionellen schottischen Single Malts über irischen Whiskey bis hin zu außergewöhnlicheren Whiskys aus Japan, den USA und selbstverständlich auch aus Österreich. Diese Whiskymesse bringt die ganze Welt des Whiskys an einem einzigartigen Ort zusammen.

It’s Whisky time

Die Vienna Whisky Convention macht Whisky erlebbar und erklärt wer, was, wie und warum zu Whisky veredelt. Ein echtes Muss für Fachkundige und solche, die es werden möchten sind die sogenannten Masterclasses der Messe – geführte Tasting mit spannenden Hintergrundinfos zu bestimmten Marken. Die Vienna Whisky Convention bietet eine einzigartige Plattform für den Austausch mit nationalen und internationalen Expert*innen, mit Whisky-Hersteller*innen, Markenrepräsentant*innen und anderen Kennerinnen und Kennern der Branche, um sich über die neuesten Entwicklungen und Trends in der Welt des Whiskys auszutauschen.

Von Wien aus über den Rand des Glases blicken und als klimabewusster Kosmopolit die ganze Welt des Whiskys erleben, die Vienna Whisky Convention macht´s möglich. Wer da noch im Ruderboot Loch Ness erkundet, ist zu spät abgebogen. Cheers!

Tickets für die Vienna Whisky Convention sind auf der offiziellen Website www.spiritsfestivals.at erhältlich.