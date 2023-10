Just Drinks: Wie Islay das Opfer des eigenen Erfolges wird

Ein interessanter Artikel mit dem Titel „How Islay has been a victim of its own success“ auf Just Drinks beschäftigt sich mit der Tatsache, dass auf Islay derzeit ein regelrechter Boom an Destillerien herrscht. Wenn man alle Projekte zusammenrechnet, werden es in absehbarer Zeit 14 Brennereien sein, die auf Islay arbeiten.

Obwohl dieser Boom durchaus seine positiven Seiten hat (was Beschäftigung und Tourismus anbelangt), so darf man die Tatsache nicht übersehen, dass Islay eine Insel mit nicht gerade üppiger Infrastruktur ist und vom Festland aus versorgt werden muss – das gilt auch und vor allem für die Rohstoffe und Energie zur Whiskyproduktion.

Als wir uns vor kurzem bei mehreren Besuchen auf Islay unter den Einheimischen umhörten, war daher neben Freude über den Boom auch immer mehr Sorge zu hören, dass es der Insel zu viel werden könnte, was hier passiert. Das ist nun auch das Thema des sehr lesenswerten Artikels, der auf Just Drinks nachzulesen ist. Folgen Sie unserem Link dazu.

Ob es nun tatsächlich schon zu viel ist oder die Insel und deren Infrastruktur mit den Herausforderungen Schritt halten wird, bleibt derweilen abzuwarten…

Der Bauzustand von Portintruan an der Südküste Islays vor zwei Wochen. Bild: Whskyexperts