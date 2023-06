Neues aus Portintruan und Tormore: Exklusiv-Videointerview mit Distillery Manager Georgie Crawford

145 Destillerien listet die neue Landkarte der Scotch Whisky Association auf (Sie finden sie hier) – eine wird in absehbarer Zeit dazukommen: Portintruan auf Islay, die Destillerie von Elixir Distillers, gelegen zwischen Port Ellen und Laphroaig. Sukhinder Singh baut aber nicht nur eine Destillerie auf Islay, in der Speyside hat er eine gekauft – mit dem Geld aus dem Verkauf seiner Whisky Exchange an Pernod Ricard: Tormore.

Distillery Manager für beide Destillerien ist Georgie Crawford, deren Karriere sie über die Port Ellen Maltings zu Laphroaig geführt hat, danach zu Brora und Port Ellen, deren Wiedererrichtung sie managte. Wir haben Georgie Crawford auf der Baustelle der Portintruan Distillery getroffen, wo Sie uns in einem exklusiven Videointerview in den Baucontainern vor allem mehr über die Pläne mit Portintruan erzählte – aber auch Interessantes über Tormore und was dort in der Pipeline ist. Zwei interessante Facts aus dem Interview: Portintruan spricht man nicht so aus, wie man denkt – und von Tormore wird es eine Core Range geben.

Das mit vielen Infos gespickte Interview ist 25 Minuten lang – Sie finden es untenstehend und ebenso auf unserem Youtube-Kanal. Nach dem Interview haben wir noch einige Darstellungen der geplanten Islay-Destillerie für Sie, einen Blick auf die Baustelle und den Bauplan. Viel Vergnügen!

Hier noch unsere Bildgalerie: