Die aktualisierte Karte und Liste schottischer Whiskydestillerien der SWA

Regelmäßig veröffentlicht die Scotch Whisky Association eine Liste sowie Landkarte mit allen schottischen Whisky-Brennereien. Der aktuelle Stand lautet: 145 Destillerien!

Diese unterteilen sich in 138 Malt Whisky und folglich 7 Grain Whisky Brennereien. Von den Malt Whisky Destillerien sind neun in der Whisky-Region Islay, drei in Campbeltown, 20 in den Lowlands, 51 in der Speyside und 55 in den Highlands.

Auf ihrer Website bindet die SWA einerseits eine Google Maps Karte mit den eingezeichneten Standorten der Destillerien ein. Zusätzlich stellt sie auch eine alphabetische Liste sowie eine eigene Karte, beide als PDF, zur Verfügung. Und letztere binden wir hier zusätzlich auch ein: