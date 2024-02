Serge verkostet: Tormore

Die Destillerie Tormore, am „Eingang“ der Speyside gelegen, ist seit einiger Zeit im Besitz von Elixir Distillers, und wird wohl in diesem Jahr, so Distillery Managerin Georgie Crawford in unserem exklusiven Interview, noch in diesem Jahr womöglich die ersten offiziellen Abfüllungen auf den Markt bringen.

Bis dahin ist sie bei unabhängigen Abfüllern vertreten, darunter auch beim Besitzer Elixir Distillers, und von diesen UAs stammen die vier Whiskys der nachfolgenden Verkostung, die wir wieder für Sie tabellarisch zusammengestellt haben und die durch die Bank hoch bewertet werden:

Abfüllung Punkte

Tormore 12 yo 2010/2023 (61.5%, Dram Fool, Middle Cut, bourbon barrel, cask #801185, 168 bottles) 88 Tormore 23 yo 1999/2023 (54.5%, The Single Malts of Scotland, Elixir Distillers for LMDW, New Vibrations, first fill bourbon barrel, cask #5174, 189 bottles) 90 Tormore 30 yo 1992/2022 (45.4%, The Whisky Blues, barrel, cask #101177, 259 bottles) 90 Tormore 16 yo 1995/2011 (53.4%, Whisky-Doris, bourbon hogshead, cask #20213, 132 bottles) 87

By Dg-505, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54454997