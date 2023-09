Vielfache Prämierungen bei der Aurora International Taste Challenge und den USA Spirits Ratings für St. Kilian Distillers

Viele Erfolge bei internationalen Spirituosen-Wettbewerben konnten die St. Kilian Distillers bisher in diesem Jahr bereits einsammeln. Bei der diesjährigen Aurora International Taste Challenge (AITC) in Südafrika wurde die deutsche Whisky-Brennerei mit insgesamt 14 Medaillen ausgezeichnet, davon alleine dreimal Doppelgold-Medaillen. Und auch bei den USA Spirits Ratings gab es Medaillen für St. Kilian Distillers. Welche Abfüllungen welche Auszeichnungen erhielten, finden Sie im folgenden Pressetext der deutschen Whisky-Destillerie:

St. Kilian Distillers räumt bei der Aurora International Taste Challenge und den USA Spirits Ratings insgesamt 20 Medaillen ab

Rüdenau, im August 2023

St. Kilian Distillers aus Rüdenau bei Miltenberg am Main feiert einen weiteren prestigeträchtigen Erfolg bei der diesjährigen Aurora International Taste Challenge (AITC) in Südafrika. Für ihre herausragenden Whiskys und Liköre wurde die deutsche Whisky Destillerie in verschiedenen Kategorien mit insgesamt 14 Medaillen ausgezeichnet. Dieser beeindruckende Erfolg unterstreicht die hohe Qualität und Exzellenz der vielfältigen St. Kilian Produktpalette.

Die AITC 2023 ist eine international angesehene Veranstaltung, die die besten Spirituosenhersteller aus der ganzen Welt zusammenbringt, um ihre Produkte von einer unabhängigen Jury beurteilen zu lassen. Bei der Bewertung wurden die Produkte von international erfahrenen Experten blind beurteilt und prämiert. Insgesamt wurden an St. Kilian fünf Goldmedaillen für herausragende Whiskys und Liköre verliehen. Zudem erhielten sechs weitere St. Kilian Produkte die Silbermedaille als Zeichen für außergewöhnliche Qualität und Geschmack.

Das Highlight der Verleihung sind zweifellos die drei Doppelgold-Medaillen, die das hohe Maß an Innovation und Leidenschaft der churfränkischen Brennerei unterstreichen. Mit Double Gold ausgezeichnet wurden die charakterstarke Core Range Abfüllung, St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity, der rauchige Whisky aus der Terence Hill Reihe sowie die limitierte Signature Edition THIRTEEN.

Die AITC 2023 Prämierungen im Einzelnen:

Double Gold:

St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity – Single Malt Whisky

Signature Edition THIRTEEN – Single Malt Whisky

Terence Hill – The Hero – Whisky (rauchig)

Gold:

Signature Edition ELEVEN – Single Malt Whisky

Judas Priest – 50 Heavy Metal Years – Single Malt Whisky

Terence Hill – The Hero – Whisky (mild)

St. Kilian Liqueur made with Single Malt Whisky

Grave Digger – Berry Metal (Waldfruchtlikör)

Silver:

St. Kilian PEATED – Rich & Smoky – Single Malt Whisky

Signature Edition TWELVE – Single Malt Whisky

Grave Digger – Fields of Blood – Single Malt Whisky

Bud Spencer – The Legend – Whisky (mild)

Terence Hill – The Hero – Voll auf die Nuss (Haselnusslikör)

Bud Spencer – The Legend – Feuerwasser (Chili-Zimt-Likör)

Weitere Medaillen folgten bei den USA Spirits Ratings, kurz USR, die in San Francisco stattfanden. Bei diesem Wettbewerb werden Spirituosen in drei Schlüsselbereichen beurteilt. Um zu den Preisträgern zu gehören, müssen Destillerien qualitativ hochwertige Spirituosen anbieten, die sowohl dem Handel als auch den Verbrauchern ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis bieten. Zudem fließt ihr Aussehen im Regal und an der Theke in die Bewertung ein.

Beim USR 2023 wurden die Abfüllungen von St. Kilian Distillers mit herausragenden vier Goldmedaillen sowie einer Silbermedaille ausgezeichnet. Zudem erhielt die Signature Edition Thirteen die Auszeichnung „Best in Show by Country Category“ für das Land Deutschland und die Kategorie Whisky. Dieser rauchige Single Malt ist eine gehaltvolle Komposition aus fünf verschiedenen Holzarten und überzeugte mit dieser außergewöhnlichen Zusammensetzung die internationale Fachjury.

Die USR 2023 Prämierungen im Einzelnen:

Gold:

Signature Edition THIRTEEN – Single Malt Whisky (94 Pts.)

St. Kilian CLASSIC – Mild & Fruity – Single Malt Whisky (92 Pts.)

Signature Edition TWELVE – Single Malt Whisky (91 Pts.)

St. Kilian PEATED – Rich & Smoky – Single Malt Whisky (90 Pts.)

Silver:

Grave Digger – Fields of Blood – Single Malt Whisky (87 Pts.)

Best in Show by Country Category:

Signature Edition THIRTEEN – Single Malt Whisky

Prämierte Abfüllungen verfügbar

Sämtliche bei der AITC 2023 sowie den USR 2023 ausgezeichnete Single Malt Whiskys, Whiskys und Liköre sind bei St. Kilian Distillers online, vor Ort in der Destillerie in Rüdenau sowie im Fachhandel erhältlich.