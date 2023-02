Die vierte Abfüllung der Seasonal Series aus der Lochlea Distillery ist ab sofort auch in Deutschland verfügbar. Darüber informierte uns heute Morgen Kirsch Import, alle weiteren Details und Informationen zur Lochlea Ploughing Edition (First Crop) finden Sie folgend:

Ab sofort verfügbar: Ploughing Edition, der erste torfige Whisky von Lochlea

Stuhr, 20.02.2023 Seit Ende Januar erfreuen sich britische Fans der Lochlea Distillery an der neuen Ploughing Edition, der vierten limitierten Abfüllung der Seasonal Series. Ab sofort ist dieser erstmals torfige Single Malt in Deutschland erhältlich – vertrieben von Kirsch Import.

Die Whiskys aus der Lochlea Distillery, jener unabhängigen Single-Malt-Destillerie mit Sitz auf der gleichnamigen Farm im Herzen von Ayrshire, sind kein Geheimtipp mehr. Eine der wenigen Farm-Brennereien baut unter der Leitung von John Campbell, ehemals Laphroaig, ihre eigene Gerste an und gewährt eine vollständige Rückverfolgbarkeit vom Feld bis zur Flasche. Im Ergebnis stehen authentische Whisky-Charaktere, geprägt von der Gerste ihrer Region und der Hingabe, mit der das kleine Lochlea-Team sie entstehen lässt.

Lochleas erster Whisky, das Lochlea First Release, kam Anfang 2022 auf den Markt und war innerhalb von 24 Stunden ausverkauft. Im Sommer letzten Jahres folgte der stets verfügbare Standard Single Malt Our Barley mit herrlichen Frucht-, Nuss- und Getreidearomen.

Das First Crop Quartett ist komplett

Darüber hinaus kreierte die Brennerei im letzten Jahr limitierte saisonale Abfüllungen, die First Crop Reihe. Diese Serie jährlich limitierter Abfüllungen präsentiert die landwirtschaftliche Prägung der Region in den Lowlands während der Jahreszeiten. Nach der Sowing, Harvest und Fallow Edition komplettiert nun die Ploughing Edition das Quartett. Sie kam Ende Januar 2023 in UK auf den Markt und ist ab sofort in Deutschland verfügbar.

Die Inspiration für die jüngste Abfüllung der Seasonal Series waren die langen Winter auf der heutigen Lochlea Farm, auf der der schottische Nationaldichter Robert Burns von 1777 bis 1784 lebte. Es ist die Jahreszeit, wenn die Felder, die Burns bewirtschaftete, gepflügt werden, um die Aussaat der Gerste im Frühjahr vorzubereiten. Dazu passt der Name, denn „ploughing“ heißt „pflügen“. Und die Optik: Das eisblaue Etikett der Flasche spiegelt die kalten und frostigen Winter an der Westküste von Ayrshire wider.

Torf: ein besonderes Erlebnis

Die Ploughing Edition ist der erste getorfte Whisky von Lochlea. Der Single Malt reifte in einer Kombination aus Ex-Islay-Fässern und ebenso torfigen Quarter Casks. Die Kreation der Ploughing Edtion war für John Campbell, Produktionsleiter und Master Blender von Lochlea, ein besonderes Erlebnis. Denn dieser Whisky ist der erste rauchige, den Campbell seit seinem Abschied von Laphroaig kreierte. Das Ergebnis: Ein geeigneter Dram speziell für die kalte Jahreszeit, mit Aromen von Bonbons, gekochten Äpfeln und Paranüssen sowie einem Hauch von langanhaltender Torfigkeit.

Die Lochlea Ploughing Edition (First Crop) ist im Vereinigten Königreich sowie in Europa, Nordamerika, Asien und Australasien erhältlich. Weltweit gibt es 11.000 Flaschen.

In diesem Jahr erscheint als Nächstes die Second Crop-Serie in limitierter Auflage, die sich in jeder Saison von der ersten unterscheidet und die Entwicklung der Single Malt Whiskys von Lochlea hervorheben wird.

Lochlea Ploughing Edition (First Crop)

Herkunft: Lowlands, Schottland

Fasstypen: Ex-Islay-Fässer und torfige Quarter Casks

Alkoholgehalt: 46% vol.

Flaschengröße: 0,7 Liter

Abgefüllte Flaschen: 11.000 (insgesamt)

Sonstiges: Nicht kühlfiltriert, nicht nachgefärbt

Verkostungsnotizen

Nase: Gebackene Früchte mit leichtem Torfrauch im Hintergrund.

Gaumen: Bonbons, gekochter Apfel und Paranüsse.

Nachklang: Nachklingende Frucht und Nussigkeit, alles verwoben mit einem Hauch von Islay-Torfrauch.