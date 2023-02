Pernod Ricard Deutschland gibt Weinbrennerei JACoBI exklusive Vertriebsrechte für Powers & Horse With No Name

Die Weinbrennerei JACoBI übernimmt zum 1. März den Vertrieb der Irish Whiskey Marke Powers und der Bourbon-Marke Horse With No Name (sowie Pastis 51) von Pernod Ricard Deutschland. Darüber informierte uns heute letztgenanntes Unternehmen, hier nun die Pressemitteilung von Pernod Ricard Deutschland:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Pernod Ricard Deutschland gibt Weinbrennerei JACoBI exklusive Vertriebsrechte für Powers, Pastis 51 & Horse With No Name

Zum 1. März übernimmt die Weinbrennerei JACoBI, vertreten durch Alexander Stein, den Vertrieb der Marken Powers und Pastis 51 sowie Horse With No Name von Pernod Ricard Deutschland.

Julien Hemard, Managing Director Pernod Ricard Western Europe Entity:

„Alexander Stein ist ein sehr geschätzter Partner und Freund, mit dem wir seit Jahren eng und gut zusammenarbeiten. Mit Monkey 47 und Horse With No Name hat er gezeigt, dass er besondere Marken kreiert. Die Weinbrennerei JACoBI ist eine weitere Chance, Marken mit großem Potenzial aufzubauen und wir freuen uns darauf zu sehen, wie er diese großartigen Brands weiterentwickelt.“

Alexander Stein, Geschäftsführer Weinbrennerei JACoBI GMBH:

„Ich freue mich sehr über die neuen Herausforderungen und bin überzeugt, dass wir gemeinsam viel erreichen können.“

Zusätzlich zu Powers, Pastis 51 und Horse With No Name vertreibt die JACoBI Weinbrennerei die Marken Suze & Byrrh von Pernod Ricard.

Powers

Als erste irische Destillerie füllte Powers um 1800 den irischen Whiskey unter einem eigenen Label ab – ein echter Meilenstein. Um ihren Original Powers Whiskey von jenen White Label-Varianten abzugrenzen, zierte von nun an ein Label in edlem Gold die Flaschen. Damit galt John Powers & Son als Vorreiter, zahlreiche Irish Whiskey-Destillerien folgten diesem Beispiel. Heutzutage produziert Powers die beiden bekanntesten irischen Whiskeyarten: Irish Whiskey und Single Pot Still Whiskey. Im Portfolio sind Power Gold Label (Single Pot Still Irish Whiskey, 43,2%) und Powers John’s Lane (Single Pot Still Irish Whiskey, 46%).

Horse With No Name

Der Bourbon wurde gemeinsam mit der Firestone & Robertson Distillery aus Texas entwickelt, die zu den angesehensten Craft Produzenten westlich des Mississippis zählt. Er besteht aus Mais, hellrotem Winter-Weizen, Gerste und einem aus der Pekannuss extrahierten Hefestrang. Das Holz der Fässer wird zuvor von innen geflammt, was für eine karamellig-süße und rauchige Note sorgt. Das Flammen verleiht dem Whiskey außerdem Aromen von Vanille, Gewürzen, Eiche, Kokosnuss und florale Noten. Nach einer mindestens dreijährigen Reifephase kommt an dieser Stelle ein Habanero Destillat, bestehend aus eigens angebauten Habanero-Chilis, ins Spiel. Die extreme Schärfe geht bei der Destillation verloren – was bleibt, ist das florale, aber immer noch pikante Aroma der Habanero. Für das explosive Destillat wird die Habanero-Sorte Red Savina genutzt, die mit dem Ziel gezüchtet wurde, nur das Allerbeste aus dieser Frucht herauszukitzeln.