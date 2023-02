Serge verkostet: Ein Duo aus Aultmore

Zwei Whiskys aus der Speyside-Destillerie Aultmore sind heute in der Verkostung von Serge Valentin zu finden. Einer davon ist die offizielle Standard-Abfüllung, der Foggie Moss 12yo, der andere ein unabhängig abgefüllter Aultmore aus einem Octave-Fass, also mit starkem Fasseinfluss (hier: Oloroso).

Beide Whiskys spielen ungefähr in der gleichen Kategorie, was die Punkteanzahl anbelangt. Die Übersicht in unserer Tabelle untenstehend, die genauen Tasting Notes der Verkostung wie immer hinter der Verlinkung:

Abfüllung Punkte

Aultmore 12 yo ‚Foggie Moss‘ (46%, OB, refill hogsheads, +/-2022) 84 Aultmore 2012/2021 (58.3%, Or Sileis, 1st fill oloroso octave, cask #8000963B) 87

Hier noch, als kleines Topping, einige Bilder aus der Brennerei: