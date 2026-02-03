Neu bei Kirsch Import: Acht neue Best Dram, Sechs neue Single Malts of Scotland und Windmill & Tulip-Nachschub

Small Batch Abfüllungen und Single Cask Bottlings aus Schottland von Best Dram und The Single Malts of Scotland, sowie die No.4 der Dutch Windmills Collection und No.6 der Dutch Tulip Collection von den Zuidam Distillers aus den Niederlanden: Das sind die Neuheiten im Whisky-Portfolio, die uns Kirsch Import heute präsentiert.
Hier alle Details:
Aus neuen & selten unabhängig abgefüllten Brennereien:
Best Dram serviert Abwechslung
Der Whisky-Druide hat einmal mehr in seine Trickkiste gegriffen: Eine frische Runde Best Drams bringt Abwechslung aus neuen und selten unabhängig abgefüllten Brennereien, aus Torfmalz und tückischen „leaky casks“ – und wie immer aus unverfälschter und fassstarker Abfüllung.
Sie ist neu und doch alt: Annandale produzierte von 1830 bis 1924 und wurde erst 2014 wieder in Betrieb genommen. Mit den ersten Abfüllungen erreicht die Brennerei nun den Meilenstein der zweistelligen Altersangabe – etwa mit dem dunkelsüßen Annandale 2015/2025 aus einem PX Sherry Hogshead.
Eine andere Seite des Hausstils zeigt der getorfte Annandale 2015/2025: Im Bourbon Barrel verbinden sich maritimer Torfrauch und sämige Vanille.
Tomatin haben nur wenige unabhängige Abfüller im Programm – Michel Reick dank langjähriger Beziehungen nach Schottland schon. Sein Tomatin 2007/2025 hat aus noch einem Grund Seltenheitswert: Das undichte PX Sherry Butt ergab statt erwarteten 730 nur noch 360 Flaschen, die dennoch mit Cask Strength befüllt wurden.
Wer typischen Highland-Torf zum Smoothie aus roten Früchten mag, ist mit dem Ardmore 2013/2025 aus einem STR Wine Barrique bestens aufgehoben. Abwechslung für diejenigen, die schon (fast) alles probiert haben, bietet der süß-würzige Balmenach 2013/2025 aus der Speyside-Brennerei ohne Core Range und zugleich nur seltenen Auftritten bei „indie bottlers“.
Mit dem Linkwood 2008/2025 bleibt der Druide in der Region und entlockt einem Amontillado Sherry Hogshead Noten von Streuselkuchen und Apfel. Kontrastprogramm fährt der Bunnahabhain Staoisha 2014/2025 auf – mit sattem Torfrauch, zarter Vanille und spritzigen Fruchtnoten aus dem Bourbon Barrel. Der Blair Athol 2015/2025 serviert nach einer Dekade im Ruby Port Barrique dunkle Weintrauben mit Mascarpone und Schokostreuseln.
Annandale 2015/2025 – PX Sherry Hogshead – Leaky Cask
Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 19/10/2015
Abgef.: 29/10/2025
Herkunft: Schottland, Lowlands
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead
Fassnr.: 708
240 Flaschen
53,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Annandale 2015/2025 – Bourbon Barrel – Peated
Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 07/09/2015
Abgef.: 03/11/2025
Herkunft: Schottland, Lowlands
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 568
243 Flaschen
55,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Tomatin 2007/2025 – PX Sherry Butt – Leaky Cask
Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky
18 Jahre
Dest.: 03/05/2007
Abgef.: 28/10/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt
Fassnr.: 900227
360 Flaschen
55,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Ardmore 2013/2025 – STR Wine Barrique – Peated
Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 27/05/2013
Abgef.: 04/11/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill STR Wine Barrique
Fassnr.: 590
165 Flaschen
56,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Balmenach 2013/2025 – PX Sherry Barrel
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
12 Jahre
Dest.: 10/10/2013
Abgef.: 04/11/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Barrel
Fassnr.: 1795
149 Flaschen
55,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Linkwood 2008/2025 – Amontillado Sherry Hogshead
Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky
17 Jahre
Dest.: 30/10/2008
Abgef.: 04/11/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead
Fassnr.: 306428
271 Flaschen
56,3% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Bunnahabhain Staoisha 2014/2025 – Bourbon Barrel – Peated
Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky
11 Jahre
Dest.: 13/10/2014
Abgef.: 03/11/2025
Herkunft: Schottland, Islay
Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel
Fassnr.: 10390
229 Flaschen
55,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Blair Athol 2015/2025 – Ruby Port Barrique
Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky
10 Jahre
Dest.: 06/08/2015
Abgef.: 04/11/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique
Fassnr.: 302202
253 Flaschen
54,6% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Senkrechtstarter & sichere Bänke:
Sechs neue Single Malts of Scotland
Die Single Malts of Scotland halten, was der Name verspricht: Von Single Casks bis preislich zugänglichen Entdeckungsreisen bildet die Marke aus dem Hause Elixir Schottlands vielfältige Whiskylandschaften ab.
Mit dem Ardnamurchan 2017/2024 ist ein Senkrechtstarter unter der neuen Brennereigeneration dabei. Whisky-Nerds und Entdecker dürfen sich auf insgesamt 311 Flaschen mit geballten 63,7% vol. Cask Strength freuen.
Unterschiedliche Ausprägungen aus PX-Sherry-Reifung zeigen zwei weitere Single Casks: Während der Fasstyp im kräftigen Blair Athol 2006/2025 den körperreichen Charakter der Brennerei vertieft, ist der Einfluss auf den fleischigen Benrinnes 2009/2025 süßer und fruchtbetonter.
Wer lieber auf Bourbonfässer setzt, erhält mit dem Royal Brackla 2014/2023 einen sehr klassischen Highlander mit eleganten, hellen Noten. Er hebt sich von der Menge ab: Refill Sherry Butts geben dem Ben Nevis 2013/2023 lediglich Rahmen, so ist er kantig und behält seine Persönlichkeit.
Der Aultmore 2011/2023 bietet eine schöne Gelegenheit, die Speyside-Brennerei kennenzulernen, die in Deutschland nicht mehr mit Core Range vertreten ist. Bourbonfässer unterstreichen den Brennereistil: zitronig-frisch, mit Kräutern und Vanille.
Ardnamurchan 2017/2024
The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky
6 Jahre
Dest.: 26/04/2017
Abgef.: 09/01/2024
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Hogshead
Fassnr.: 244
311 Flaschen (insgesamt)
63,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Blair Athol 2006/2025
The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky
18 Jahre
Dest.: 02/08/2006
Abgef.: 08/07/2025
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Hogshead
Fassnr.: 40244
257 Flaschen (insgesamt)
47,4% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Benrinnes 2009/2025
The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky
15 Jahre
Dest.: 07/12/2009
Abgef.: 08/07/2025
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Hogshead
Fassnr.: 45231
257 Flaschen (insgesamt)
55,1% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Royal Brackla 2014/2023
The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky
Small Batch
9 Jahre
Dest.: 2014
Abgef.: 2023
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Bourbon Barrels
48% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Ben Nevis 2013/2023
The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky
Small Batch
9 Jahre
Dest.: 2013
Abgef.: 2023
Herkunft: Schottland, Highlands
Fasstyp: Refill Sherry Butts
48% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Aultmore 2011/2023
The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky
Small Batch
12 Jahre
Dest.: 2011
Abgef.: 2023
Herkunft: Schottland, Speyside
Fasstyp: Refill Bourbon Barrel
48% vol.
0,7 Liter
Nicht gefärbt
Nicht kühlfiltriert
Bestseller unter den Whisky-Serien:
Windmill & Tulip-Nachschub für Kirsch-Kunden
Typisch für die Niederlande? Windmühlen und Tulpen. Untypisch für die Niederlande? Herausragender Whisky, sogar aus eigenem Getreide. Bei den Zuidam Distillers kommt alles zusammen – in einer exklusiv für den deutschen Markt entworfenen Serie an (zumeist) Single Casks. Mit oder ohne Torf, dafür stets mit kunstvollen Etiketten, zählen sie zu unseren beliebtesten Exklusivabfüllungen. Jetzt gibt’s Nachschub!
Der Millstone 2017/2025, unsere Dutch Windmills Collection No.4, ist nicht nur von der Windmühle inspiriert, sondern auch von den faszinierend-verwirrenden Zeichnungen des niederländischen Künstlers Maurits Cornelis Escher. Abgefüllt wurde der ungetorfte Dutch Single Malt Whisky aus einem First Fill Moscatel Butt.
Piet Mondrians geometrisch-abstrakte Kunst stand Modell für den Millstone 2020/2025. Wie für unsere Dutch Tulip Collection typisch, ist auch die No.6 „heavily peated“. Markanter Torfrauch trifft hier auf tiefe, dunkle Noten aus zwei First Fill Amarone Red Wine Barriques.
Millstone 2017/2025
Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky
Dutch Windmills Collection No.4
Selected for you by Kirsch Import
8 Jahre
Dest.: 01/09/2017
Abgef.: 25/11/2025
Herkunft: Niederlande
Fasstyp: First Fill Moscatel Butt
Fassnr: 17B106
650 Flaschen
53,8% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt
Millstone 2020/2025 – Heavily Peated
Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky
Dutch Tulip Collection No.6
Selected for you by Kirsch Import
5 Jahre
Dest.: 02/12/2020
Abgef.: 03/12/2025
Herkunft: Niederlande
Fasstyp: First Fill Amarone Red Wine Barriques
Fassnr.: 20886, 20875
596 Flaschen
53,7% vol. Cask Strength
0,7 Liter
Nicht kühlfiltriert
Nicht gefärbt