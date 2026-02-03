Neu bei Kirsch Import: Acht neue Best Dram, Sechs neue Single Malts of Scotland und Windmill & Tulip-Nachschub

Small Batch Abfüllungen und Single Cask Bottlings aus Schottland von Best Dram und The Single Malts of Scotland, sowie die No.4 der Dutch Windmills Collection und No.6 der Dutch Tulip Collection von den Zuidam Distillers aus den Niederlanden: Das sind die Neuheiten im Whisky-Portfolio, die uns Kirsch Import heute präsentiert.

Hier alle Details:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Aus neuen & selten unabhängig abgefüllten Brennereien:

Best Dram serviert Abwechslung

Der Whisky-Druide hat einmal mehr in seine Trickkiste gegriffen: Eine frische Runde Best Drams bringt Abwechslung aus neuen und selten unabhängig abgefüllten Brennereien, aus Torfmalz und tückischen „leaky casks“ – und wie immer aus unverfälschter und fassstarker Abfüllung.

Sie ist neu und doch alt: Annandale produzierte von 1830 bis 1924 und wurde erst 2014 wieder in Betrieb genommen. Mit den ersten Abfüllungen erreicht die Brennerei nun den Meilenstein der zweistelligen Altersangabe – etwa mit dem dunkelsüßen Annandale 2015/2025 aus einem PX Sherry Hogshead.



Eine andere Seite des Hausstils zeigt der getorfte Annandale 2015/2025: Im Bourbon Barrel verbinden sich maritimer Torfrauch und sämige Vanille.

Tomatin haben nur wenige unabhängige Abfüller im Programm – Michel Reick dank langjähriger Beziehungen nach Schottland schon. Sein Tomatin 2007/2025 hat aus noch einem Grund Seltenheitswert: Das undichte PX Sherry Butt ergab statt erwarteten 730 nur noch 360 Flaschen, die dennoch mit Cask Strength befüllt wurden.



Wer typischen Highland-Torf zum Smoothie aus roten Früchten mag, ist mit dem Ardmore 2013/2025 aus einem STR Wine Barrique bestens aufgehoben. Abwechslung für diejenigen, die schon (fast) alles probiert haben, bietet der süß-würzige Balmenach 2013/2025 aus der Speyside-Brennerei ohne Core Range und zugleich nur seltenen Auftritten bei „indie bottlers“.



Mit dem Linkwood 2008/2025 bleibt der Druide in der Region und entlockt einem Amontillado Sherry Hogshead Noten von Streuselkuchen und Apfel. Kontrastprogramm fährt der Bunnahabhain Staoisha 2014/2025 auf – mit sattem Torfrauch, zarter Vanille und spritzigen Fruchtnoten aus dem Bourbon Barrel. Der Blair Athol 2015/2025 serviert nach einer Dekade im Ruby Port Barrique dunkle Weintrauben mit Mascarpone und Schokostreuseln.

Annandale 2015/2025 – PX Sherry Hogshead – Leaky Cask

Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 19/10/2015

Abgef.: 29/10/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 708

240 Flaschen

53,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Annandale 2015/2025 – Bourbon Barrel – Peated

Best Dram Lowland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 07/09/2015

Abgef.: 03/11/2025

Herkunft: Schottland, Lowlands

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 568

243 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Tomatin 2007/2025 – PX Sherry Butt – Leaky Cask

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Dest.: 03/05/2007

Abgef.: 28/10/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Butt

Fassnr.: 900227

360 Flaschen

55,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Ardmore 2013/2025 – STR Wine Barrique – Peated

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 27/05/2013

Abgef.: 04/11/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill STR Wine Barrique

Fassnr.: 590

165 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Balmenach 2013/2025 – PX Sherry Barrel

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

12 Jahre

Dest.: 10/10/2013

Abgef.: 04/11/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Pedro Ximénez Sherry Barrel

Fassnr.: 1795

149 Flaschen

55,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Linkwood 2008/2025 – Amontillado Sherry Hogshead

Best Dram Speyside Single Malt Scotch Whisky

17 Jahre

Dest.: 30/10/2008

Abgef.: 04/11/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: First Fill Amontillado Sherry Hogshead

Fassnr.: 306428

271 Flaschen

56,3% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Bunnahabhain Staoisha 2014/2025 – Bourbon Barrel – Peated

Best Dram Islay Single Malt Scotch Whisky

11 Jahre

Dest.: 13/10/2014

Abgef.: 03/11/2025

Herkunft: Schottland, Islay

Fasstyp: First Fill Bourbon Barrel

Fassnr.: 10390

229 Flaschen

55,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Blair Athol 2015/2025 – Ruby Port Barrique

Best Dram Highland Single Malt Scotch Whisky

10 Jahre

Dest.: 06/08/2015

Abgef.: 04/11/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: First Fill Ruby Port Barrique

Fassnr.: 302202

253 Flaschen

54,6% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Senkrechtstarter & sichere Bänke:

Sechs neue Single Malts of Scotland

Die Single Malts of Scotland halten, was der Name verspricht: Von Single Casks bis preislich zugänglichen Entdeckungsreisen bildet die Marke aus dem Hause Elixir Schottlands vielfältige Whiskylandschaften ab.

Mit dem Ardnamurchan 2017/2024 ist ein Senkrechtstarter unter der neuen Brennereigeneration dabei. Whisky-Nerds und Entdecker dürfen sich auf insgesamt 311 Flaschen mit geballten 63,7% vol. Cask Strength freuen.



Unterschiedliche Ausprägungen aus PX-Sherry-Reifung zeigen zwei weitere Single Casks: Während der Fasstyp im kräftigen Blair Athol 2006/2025 den körperreichen Charakter der Brennerei vertieft, ist der Einfluss auf den fleischigen Benrinnes 2009/2025 süßer und fruchtbetonter.



Wer lieber auf Bourbonfässer setzt, erhält mit dem Royal Brackla 2014/2023 einen sehr klassischen Highlander mit eleganten, hellen Noten. Er hebt sich von der Menge ab: Refill Sherry Butts geben dem Ben Nevis 2013/2023 lediglich Rahmen, so ist er kantig und behält seine Persönlichkeit.



Der Aultmore 2011/2023 bietet eine schöne Gelegenheit, die Speyside-Brennerei kennenzulernen, die in Deutschland nicht mehr mit Core Range vertreten ist. Bourbonfässer unterstreichen den Brennereistil: zitronig-frisch, mit Kräutern und Vanille.

Ardnamurchan 2017/2024

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

6 Jahre

Dest.: 26/04/2017

Abgef.: 09/01/2024

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Hogshead

Fassnr.: 244

311 Flaschen (insgesamt)

63,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Blair Athol 2006/2025

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

18 Jahre

Dest.: 02/08/2006

Abgef.: 08/07/2025

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 40244

257 Flaschen (insgesamt)

47,4% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Benrinnes 2009/2025

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

15 Jahre

Dest.: 07/12/2009

Abgef.: 08/07/2025

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Pedro Ximénez Sherry Hogshead

Fassnr.: 45231

257 Flaschen (insgesamt)

55,1% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Royal Brackla 2014/2023

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

9 Jahre

Dest.: 2014

Abgef.: 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Bourbon Barrels

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Ben Nevis 2013/2023

The Single Malts of Scotland Highland Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

9 Jahre

Dest.: 2013

Abgef.: 2023

Herkunft: Schottland, Highlands

Fasstyp: Refill Sherry Butts

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Aultmore 2011/2023

The Single Malts of Scotland Speyside Single Malt Scotch Whisky

Small Batch

12 Jahre

Dest.: 2011

Abgef.: 2023

Herkunft: Schottland, Speyside

Fasstyp: Refill Bourbon Barrel

48% vol.

0,7 Liter

Nicht gefärbt

Nicht kühlfiltriert

Bestseller unter den Whisky-Serien:

Windmill & Tulip-Nachschub für Kirsch-Kunden

Typisch für die Niederlande? Windmühlen und Tulpen. Untypisch für die Niederlande? Herausragender Whisky, sogar aus eigenem Getreide. Bei den Zuidam Distillers kommt alles zusammen – in einer exklusiv für den deutschen Markt entworfenen Serie an (zumeist) Single Casks. Mit oder ohne Torf, dafür stets mit kunstvollen Etiketten, zählen sie zu unseren beliebtesten Exklusivabfüllungen. Jetzt gibt’s Nachschub!

Der Millstone 2017/2025, unsere Dutch Windmills Collection No.4, ist nicht nur von der Windmühle inspiriert, sondern auch von den faszinierend-verwirrenden Zeichnungen des niederländischen Künstlers Maurits Cornelis Escher. Abgefüllt wurde der ungetorfte Dutch Single Malt Whisky aus einem First Fill Moscatel Butt.



Piet Mondrians geometrisch-abstrakte Kunst stand Modell für den Millstone 2020/2025. Wie für unsere Dutch Tulip Collection typisch, ist auch die No.6 „heavily peated“. Markanter Torfrauch trifft hier auf tiefe, dunkle Noten aus zwei First Fill Amarone Red Wine Barriques.

Millstone 2017/2025

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Windmills Collection No.4

Selected for you by Kirsch Import

8 Jahre

Dest.: 01/09/2017

Abgef.: 25/11/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Moscatel Butt

Fassnr: 17B106

650 Flaschen

53,8% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt

Millstone 2020/2025 – Heavily Peated

Zuidam Distillers Dutch Single Malt Whisky

Dutch Tulip Collection No.6

Selected for you by Kirsch Import

5 Jahre

Dest.: 02/12/2020

Abgef.: 03/12/2025

Herkunft: Niederlande

Fasstyp: First Fill Amarone Red Wine Barriques

Fassnr.: 20886, 20875

596 Flaschen

53,7% vol. Cask Strength

0,7 Liter

Nicht kühlfiltriert

Nicht gefärbt