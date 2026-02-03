TTB-Neuheit: Ardnamurchan Paul Launois Release 2026

Wie es scheint, wird in diesem Jahr wieder ein Ardnamurchan Paul Launois Release erscheinen. Denn in der us-amerikanischen TTB-Datenbank sind die Label dieser neuen Abfüllung zu finden. Das dort entdeckte Bottling ist mit einer Auflage von 5.726 Flaschen deklariert, die Ardnamurchan-Malt mit einem Alkoholgehalt von 57,4 % Vol. befüllt sind.

Ein Ardnamurchan Paul Launois Release 2026 wäre das fünfte nach der Premiere 2021 (wir berichteten). 2024 erschien das vierte und bisher letzte Paul Launois Release (wir berichteten). Die Label des Ardnamurchan Paul Launois Release 2026 sehen so aus: