Die Rolf Kaspar GmbH hat uns über die neueste Veröffentlichung der Destillerie Ardnamurchan in den westlichen Highlands informiert: Der Ardnamurchan Paul Launois Release 2024 ist ab sofort auch im deutschen Handel verfügbar – bei einer weltweiten Limitierung auf 3198 Flaschen.

Die Details zur neuen Abfüllung und die originalen Tasting Notes wie immer kurz und knackig vom Importeur:

Neue Abfüllung aus Adnamurchan: Ardnamurchan Paul Launois Release 2024

Abgefüllt am 8. April 2024 und jetzt endlich in Deutschland eingetroffen – inzwischen ist es die vierte Abfüllung, die in den Fässern von Julien Launois gelagert wurde, und als AD / Paul Launois Release in den Handel kommt. Über den QR-Code jeder Flasche sind wie üblich die genauen Produktions- und Fassdetails inkl. Toastungsgrad der verwendeten Fässer zu finden. Insgesamt ergab dieses vierte Batch 3.198 Flaschen. Das ist nicht viel, denn viel weniger davon kommen natürlich nach Deutschland. Die Distillery exportiert inzwischen in 32 Länder, und UK kommt noch dazu.

Die ungefilterten Daten:

Ardnamurchan Paul Launois Release 2024

3198 bottle batch

Blockchain enabled through QR code

Bottle made from 54% recycled glass

12 Bourbon barrels re-racked in Paul Launois casks and one Bourbon cask Unpeated spirit, unchill filtered, natural Colour

57.3 % ABV

Tasting notes:

Nose: Zippy satsuma orange, fresh laundry drying on the line in summer, lemon zest, mascarpone, thyme, doughnut peach.

Palate: Vibrant pink grapefruit with a dusting of sugar, white chocolate, salted caramel, pink salt, clover blossom honey, high-end Grüner.

Finish: Effervescent, bright, drying, lip-smacking alcohol, long finish. Very difficult to not take another sip