Save the date: Das Irish Whiskey Wochenende 2023 kommt am 25. und 26. 11. wieder ins Wohnzimmer

Es ist mittlerweile eine richtige Institution geworden und wahrscheinlich die beste Gelegenheit, die ganze Bandbreite des irischen Whiskeys in den eigenen vier Wänden und gemeinsam mit den Destillateuren und Bondern live zu erleben: Das Irish Whiskey Wochenende, veranstaltet von Mareike Spitzer und irish-whiskeys.de, findet auch in diesem Jahr, diesmal in seiner vierten Inkarnation, statt.

Whiskyfreunde sollten sich schon jetzt das Datum im Kalender rot anstreichen: Am letzten Wochenende vor dem Advent, am 25. und 26. November, ist alles für irischen Genuss vorbereitet. Hier die offizielle Ankündigung:

Der Geschmack Irlands kommt auch in diesem Jahr zu euch nach Hause

Auch im Jahr 2023 kommt der Geschmack Irlands wieder zu euch nach hause. Am 25. und 26. November kehrt das Irish Whiskey Wochenende in seiner vierten Auflage zurück. Dabei können die Teilnehmer an unserem Online-Tastingevent wieder zwei Tage lang Proben verkosten und dabei alles über die Whiskeys und ihre Hersteller erfahren. Hierbei freuen wir uns schon jetzt, dass auch in diesem Jahr wieder die Vertreter der Brennereien und Abfüller selbst durch die Masterclasses führen werden. Darum seid auch in 2023 wieder dabei und markiert euch jetzt schon einmal das Datum dick in euren Kalendern!

Masterclasses, Musik und jede Menge Spaß

Wie seine erfolgreichen Vorgänger wird das Irish Whiskey Wochenende 2023 wieder ein kurzweiliges Event mit viel Wissenswerten, besonderen Whiskeys und natürlich Musik und jeder Menge Spaß. Welche Brennereien und Abfüller dieses Jahr teilnehmen und wie das genaue Programm aussieht, arbeiten wir in den nächsten Wochen und Monaten aus. Deshalb folgt unseren Kanälen auf Facebook und Instagram (@irishwhiskeywochenende) und verpasst keine Neuigkeiten über das IWW 2023.

Übrigens: Dieses Jahr fällt das Irish Whiskey Wochenende auf das letzte Wochenende vor der Adventszeit. Die ideale Gelegenheit, um sich pünktlich zur Vorweihnachtszeit die besten Whiskey-Geschenktipps zu holen.