Es ist mittlerweile eine Institution geworden: Das Irish Whiskey Wochenende 2023 war bereits die vierte Inkarnation des Online-Festivals, das von Mareike Spitzer (irish-whiskeys.de) gegründet wurde. Die Teilnehmer konnten auch diesmal in Online-Tastings acht irische Destillerien und Abfüller kennenlernen, zum Teil mit Fass-Samples, die sonst nirgendwo zu bekommen waren. Und es gab auch erste Kostproben von neuen Bottlings aus den Eigenabfüllungen Fairy Casks und Lady of Arms – und auch der neueste Black Rock war vertreten

Die Veranstalter ziehen eine positive Bilanz – die wir hier gerne für Sie veröffentlichen:

Das war das Irish Whiskey Wochenende 2023

Die nun mehr vierte Auflage des Irish Whiskey Wochenende ist vorbei! Auch im vierten Jahr war das Online-Event rund um den irischen Whiskey ein voller Erfolg. An zwei Tagen streamte das Organisationsteam von Irish-Whiskeys.de die Live-Tastings von insgesamt acht irischen Destillerien und Abfüllern. Dazu stellte das Team um Expertin Mareike Spitzer in einer eigenen Masterclass neue Single Casks Whiskeys aus ihren Abfüllungsreihen Black Rock, Fairy Casks und Lady of Arms vor. Über 100 Teilnehmer verfolgten das Irish Whiskey Wochenende über die zwei Tage.

Irish Whiskey Wochenende 2023: Irland geballt in neun Masterclasses

Mit insgesamt neun Masterclasses war das Irish Whiskey Wochenende 2023 wieder vollgepackt mit Informationen direkt von der Grünen Insel. Hierbei waren die Online-Streams nicht nur live sondern anwesend waren jeweils auch wieder Vertreter der Anbieter selbst. Dank des interaktiven Formats des Events, konnten die Teilnehmer so mit den Präsentierenden via Chat kommunizieren. Hieraus entstand ein intensiver und äußerst angenehmer Austausch zwischen den Teilnehmern.

“Die intime Atmosphäre macht das Irish Whiskey Wochenende jedes Jahr zu etwas ganz Besonderem”,

kommentiert Mareike Spitzer ihre Eindrücke.

Zudem gab es im Vorfeld des Irish Whiskey Wochenende 2023 wieder zu jeder Masterclass Tastingsets zu bestellen. Diese beinhalteten neben Whiskeys auch wieder New Makes und exklusive Fassproben. Somit konnten die Anwesenden während der Erläuterungen der Brennereien die dazu gehörigen Samples verkosten und via Chat ihre Tasting Notes teilen.

“Nicht nur können sich die Teilnehmer austauschen und seltene Einblicke in die Brennereien gewinnen. Sie kriegen auch exklusive Samples aus den Warehouses, die so nirgendwo erhältlich sind”,

beschreibt Mareike Spitzer die Einmaligkeit des Events.

Die Highlights des Irish Whiskey Wochenende 2023

Das Irish Whiskey Wochenende 2023 war wieder gespickt mit vielen kleinen und großen Highlights. Hierzu gehörten vor allem die neu vorgestellten Abfüllungen sowie die exklusiven Proben aus den Warehouses. Dazu zählten die drei in unterschiedlichen Eichenarten gelagerten Single Malt Whiskeys der Crolly Distillery aus dem County Donegal und die Einzelfassabfüllungen der Blackwater Distillery aus dem County Waterford. Zur Freude der Teilnehmer, sind diese ab Januar 2024 in Deutschland erhältlich.

Das Kingdom of Kerry war mit zwei Anbietern vertreten: Neben Whiskey Bonder Maurice O’Connell von The Liberator Irish Whiskeys war mit Skellig Six18 eine weitere, neue Brennerei dabei. Während O’Connell unter anderem zwei exklusive Storehouse Specials mit Moscatel- und Sauternes-Finishes für den deutschen Markt präsentierte, wurden Skellig Six18 mit ihren ersten Whiskeys vorstellig und beschrieben im Detail ihre Zukunftspläne als Whiskeybrennerei.

Außerdem stellten mit der Powerscourt Distillery, der Rademon Estate Distillery, der Clonakilty Distillery und der Connacht Distillery wieder altvertraute Brennereien ihr Portfolio und neue Besonderheiten vor. Hierbei konnten die Teilnehmer während der Masterclass der Connacht Distillery entscheiden, ob die vorgestellte Fassprobe als nächstes Single Cask exklusiv für den deutschen Markt erscheinen soll. Der Single Malt Whiskey lagerte in einem kalifornischen Cabernet-Sauvignon-Fass. Daneben hatten die Powerscourt Distillery und die Clonakilty Distillery zwei Single Grain Whiskeys mit Altersangaben zwischen zwölf und 15 Jahren, die von den Teilnehmern besonders gut aufgenommen wurden.

Irish-Whiskeys.de: Neue Single Casks Whiskeys

Organisator Irish-Whiskeys.de selbst stellte am Samstagabend in einer Masterclass wieder neue Einzelfassabfüllungen der eigenen Abfüllungsreihen Black Rock, Fairy Casks und Lady of Arms vor. Während Black Rock 10 bereits im Sommer erschien, war das Irish Whiskey Wochenende 2023 für Fairy Casks No. 7 und Lady of Arms Swords Edition 1.0 die Premiere. Zufrieden zeigte sich Mareike Spitzer mit den Reaktionen:

“Alle unseren Neuerscheinungen kamen sehr gut bei den Teilnehmer an, was uns mit großer Freude erfüllt. Es zeigt, dass irischer Whiskey auf einem guten Weg ist und mehr und mehr Genießer in Deutschland Gefallen an der Vielfältigkeit von der Grünen Insel finden.”

Das jährliche Irish Whiskey Wochenende ist eine perfekte Plattform, um diese Vielfältigkeit zu präsentieren.