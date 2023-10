Eine der besten, kompaktesten und schmackhaftesten Varianten, irischen Whiskey zu entdecken, ist das Irish Whiskey Wochenende, eine Live-Onlineveranstaltung von irish-whiskeys.de, die in diesem Jahr am 25. und 26. November stattfindet und wieder zahlreiche Verkostungen mit Repräsentanten der irischen Destillerien bietet.

Die Tasting Sets dafür sind ab sofort bestellbar, und aus der Vielzahl der Veranstaltungen die richtigen für sich auszuwählen, dazu soll die nachfolgende Pressemitteilung eine Hilfe sein. Sie listet alle Veranstaltungen und die dazuhörigen Tasting Sets auf und gibt Ihnen auch den Link zur Bestellmöglichkeit.

Ob Sie also immer schon einmal mehr über irischen Whiskey erfahren und erschmecken wollten oder wenn Sie ein Neuling auf diesem Gebiet sind: Hier sollte jeder das Richtige finden:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

Irish Whiskey Wochenende 2023: Tastingsets ab sofort bestellbar

Das Irish Whiskey Wochenende 2023 rückt unaufhaltbar näher. Darum sind ab sofort die Tastingsets für das große Online-Event am 25. und 26. November bestellbar. Dabei geht es bereits am Vorabend mit einem Online-Pubsession als Pre-Opening los. Die Details zu den einzelnen Masterclasses und Sets sowie zum Pre-Opening teilt Veranstalter Irish-Whiskeys.de jetzt mit.

Am 25. und 26. November 2023 kommt der Geschmack Irlands zu euch nach hause

Mit insgesamt neun Masterclasses ist das Irish Whiskey Wochenende 2023 wieder vollgepackt mit Informationen und tollen Whiskeys. Hierbei erhalten die Teilnehmer alle Infos aus erster Hand. Denn wie gewohnt wird wieder ein Vertreter der Brennereien und Abfüller live durch die jeweilige Masterclass führen. Unterstützt wird der Vertreter dabei von Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de und Organisator des beliebten Online-Events. Insgesamt acht Brennereien und Abfüller sind in diesem Jahr vertreten. Durch eine weitere Masterclass führt Mareike Spitzer dann selbst. Darin stellt sie ihre eigenen Single Cask Whiskeys vor.

Tastingsets ab sofort online erhältlich

Für jede Masterclass sind im Vorfeld Tastingssets erhältlich. Diese sind ab sofort online über Irish-Whiskeys.de zu erwerben. Dadurch können Teilnehmer bequem von zuhause am Irish Whiskey Wochenende 2023 partizipieren. Hierbei erhalten sie schon mit dem Erwerb von nur einem Tastingset Zugang zum gesamten Veranstaltungswochenende. Dadurch können sie an den verschiedenen Masterclasses auch ohne Probenset teilnehmen.

Die Sets selbst bestehen aus jeweils vier Proben zu je 50 Milliliter. Dabei handelt es sich sowohl um die beliebten Standardabfüllungen der Anbieter als auch um spannende und teils exklusive Proben wie New Make oder Fassproben. Somit bietet das Irish Whiskey Wochenende 2023 wieder die Gelegenheit, ganz besondere Eindrücke von den einzelnen Brennereien zu gewinnen, die normalerweise verwehrt bleiben. Die Sets kosten 38,90 Euros und enthalten zudem ein Tuath-Whiskeyglas.

Interaktives Konzept und buntes Rahmenprogramm

Das Event-Konzept setzt wieder auf volle Interaktivität. Per Chat-Funktion können Teilnehmer Fragen stellen, ihre Verkostungsnotizen teilen oder mit anderen Teilnehmern kommunizieren. Untermalt wird das Wochenende mit einem bunten Rahmenprogramm aus Musik und kulinarischen Tipps. Dieses startet bereits am Freitagabend mit eine Pre-Opening. Hierbei streamt Mareike Spitzer ein Tasting live via Youtube und Facebook (Freitag,24.11.2023 ab 20:30 Uhr). Dafür gibt es ebenfalls ein Tastingset zu erwerben.

Die Teilnehmer 2023: Destillerien, Bonder und unabhängige Abfüller

Clonakilty Distillery (Samstag, 15:00 Uhr):

– Galley Head Single Malt – Abv. 40%

– Galley Head Rum Cask Finish – Abv. 40 %

– Port Cask Finish – Abv. 43,6 %

– 12 Y Single Grain Port Cask Finish – Abv. 46 %

Crolly Distillery (Samstag, 16:00 Uhr):

– Sessile Single Malt Whiskey – Abv. 46 %

– Quercus Robur Single Malt Whiskey – Abv. 46 %

– Quercus Alba Single Malt Whiskey – Abv. 46%

– Crolly Distillery New Make

Shortcross, Rademon Distillery (Samstag, 17:00 Uhr):

– Shortcross Rye & Malt – Abv. 46 %

– Shortcross Poitin – Abv. 46 %

– IWBC Grafter – Abv. 43 %

– IWBC Chancer – Abv. 43%

The Liberator Whiskey (Samstag, 18:15 Uhr):

– The Liberator Malt in Tawny Port Batch 5 – Abv. 46 %

– The Liberator Small Batch Double Port – Abv. 46 %

– The Liberator Storehouse Moscatel – Abv. 46 %

– The Liberator Storehouse Sauternes – Abv. 50,2 %

Single Cask Whiskeys (Samstag, 19:15 Uhr):

– Fairy Cask No. 7

– Lady of Arms – Second Edition

– Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung

– Black Rock Batch 10

Skellig Six18 Distillery (Sonntag, 15:00 Uhr):

– Skellig Six18 Small Batch – Abv. 40 %

– Skellig Six18 Pot Still – Abv. 43 %

– Skellig Six18 Pot Still Cask Strength

– Skellig Six18 Component of Small Batch

Powerscourt Distillery (Sonntag, 16:00 Uhr):

– Fercullen Falls – Abv. 43 %

– Fercullen Single Malt – Abv. 46 %

– Fercullen The Gates – Abv. 46 %

– Fercullen 15 Y Grain Whiskey – Abv. 41,5 %

Blackwater Distillery (Sonntag, 17:15 Uhr):

– Velvet Cap – Abv. 43 %

– Single Cask Bottling – Abv. 49 %

– Single Cask Bottling – Abv. 50 %

– Single Cask Bottling – Abv. 47,5 %

Connacht Distillery (Sonntag, 18:15 Uhr):

– Straw Boys Whiskey – Abv. 43 %

– Connacht Whiskey Atlantic – Abv. 46 %

– Connacht Single Cask Sherry Finish – Abv. 53,03 %

– Connacht Fassprobe

Alle Informationen zum Verkauf der Proben sowie den genauen Zeitplan für das Wochenende veröffentlicht Irish-Whiskeys.de auf www.irish-whiskey-wochenende.de sowie den eigenen Social-Media-Kanälen.