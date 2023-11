Am 25. und 26. November 2023 findet das Irish Whiskey Wochenende statt, und dies bereits zum vierten Mal. Bereits jetzt ist die Sonderabfüllung zu diesem Event erhältlich, alles Weitere zum siebenjährigen Single Malt aus einem Weißweinfass finden Sie in der folgenden Presse-Info, die wir von den Veranstaltenden des Irish Whiskey Wochenende erhalten haben:

Irish Whiskey Wochenende 2023: Sonderabfüllung ab sofort verfügbar

In weniger als drei Wochen startet das diesjährige Irish Whiskey Wochenende 2023. Am 25. und 26. November erwarten die Teilnehmer des Online-Events wieder nicht nur Whiskeys aus Irland sondern auch viele Informationen aus erster Hand von den beteiligten Brennereien und Abfüllern. Wie in jedem Jahr erscheint anlässlich des Events eine Sonderabfüllung, die Organisator Irish-Whiskeys.de exklusiv veröffentlicht. Das diesjährige, stark limitierte Release, ist ab sofort bestellbar.

Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2023: Eine Weißweinfass-Vollreifung

Bei der Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2023 handelt es sich um einen siebenjährigen Single Malt, der vollständig in einem Weißweinfass reifte. Von der Abfüllung mit 61,5 Prozent sind lediglich 81 Flaschen erhältlich. Diese sind exklusiv über den Onlineshop von Irish-Whiskeys.de bestellbar.

Irish Whiskey Wochenende Sonderabfüllung 2023

Vol.: 61,50 %

Füllmenge: 0,7 Liter



Aroma: Apfelkompott, Zimt, Vanille, helle Traube, Marzipan, leichte Kräuternoten

Geschmack: Birnetarte, Quitte, Vanille, geröstetes Holz

Abgang: langanhaltend mit gerösteter Haselnuss

UVP: 74,90 € über irish-whiskey.de

Mareike Spitzer, Inhaberin von Irish-Whiskeys.de und Veranstalterin des Irish Whiskey Wochenende kommentiert das Spezial-Release:

“Die sieben Jahre im Weißweinfass machen sich deutlich in den Fruchtnoten, aber auch einem wohligen Anteil an Holznoten bemerkbar. Beides harmoniert wunderbar und der hohe Alkoholgehalt von 61,5 Prozent unterstützt diese Harmonie der Aromen.”

Die 2023er Edition folgt seinen Vorgängern mit dem hohen Alkoholvolumen. Nach einem dreijährigen Single Grain aus Re-Charred Casks und Virgin Oak Casks und einem dreijährigen Blend verschiedener Malts aus Ex-Bourbon Barrels war die letztjährige Abfüllung erneut ein Single Grain aus Virgin Oak Casks. Deshalb sticht die diesjährige Abfüllung heraus. Der Single Malt ist mit sieben Jahren nicht nur deutlich älter als seine Vorgänger, sondern als Weißweinfass-Vollreifung auch ein gänzlich anderes Geschmackskaliber.

Am 25. und 26. November 2023 kommt der Geschmack Irlands zu euch nach Hause

Während des Irish Whiskey Wochenende 2023 erwarten die Teilnehmer insgesamt neun Masterclasses, durch welche die Inhaber und Destillateure der jeweiligen Brennereien und Abfüller wieder persönlich führen werden. Für jede Masterclass sind im Vorfeld Tastingsets erhältlich. Während der Masterclasses können die Teilnehmer im Online-Chat Fragen stellen und miteinander kommunizieren. Aufgelockert wird das Programm durch Musikpausen zwischen den Tastings. Bereits am Freitagabend findet auf Youtube und Facebook ein Pre-Opening zur Einstimmung statt. Alle Informationen zum Verkauf der Proben sowie den genauen Zeitplan für das Wochenende veröffentlicht Irish-Whiskeys.de auf www.irish-whiskey-wochenende.de sowie den eigenen Social-Media-Kanälen.