Äußerst zufrieden blicken die St. Kilian Distillers zurück auf ihr Online Tasting am 04. November mit Master Distiller Mario Rudolf, Whisky Connaisseur Dr. Heinz Weinberger und dem neuen St. Kilian Brand Ambassador Christoph Albietz (eine Aufzeichnung dieses Tastings finden Sie auf Youtube sowie eingebettet im Post). Mehr als 1.200 Tasting Sets wurden verteilt, und einige der vorgestellten Neuheiten waren bereits nach wenigen Minuten ausverkauft.

Hier die Presseaussendung dazu aus Rüdenau:

Grandioser Whiskyabend: Erfolgreiches St. Kilian Online Tasting

Das St. Kilian Online Tasting am 04. November 2023 war ein grandioser Erfolg. Zusammen mit der ersten Abfüllung der brandneuen Serie „Whisky Solera by St. Kilian“ wurde eine neue, erdfassgereifte Heavy Metal Sonderabfüllung in Kooperation mit der Band Grave Digger vorgestellt. Darüber hinaus feierten eine rauchige Ambassador’s Choice Abfüllung mit St. Kilian Honorary Brand Ambassador Gavin Ryan Thomson, ein milder Handfilled Single Malt Whisky aus dem Apfelweinfass sowie die Neuauflage des beliebten Marzipan Cream – Sahnelikörs in der neuen, mattschwarzen Pot-Still-Flasche Premiere.

Die Verkostung im Online-Format erfreut sich nach wie vor bei Whisky- und Likör-Liebhabern sowie bei St. Kilian Fans großer Beliebtheit. So fanden im Vorfeld über 1.200 Tasting Sets mit den acht exklusiven Samples rasch ihre Abnehmer.

Bei Freischaltung der Neuheiten im Onlineshop am Tastingabend fiel die Resonanz ebenso positiv aus. Bereits nach wenigen Minuten waren die auf 620 Flaschen limitierte „Whisky Solera by St. Kilian – Peated“ Abfüllung, der 460 Flaschen umfassende, erdfassgereifte Grave Digger Single Malt Whisky „Exhumation“ sowie der auf 310 Flaschen limitierte Handfilled Mild aus dem ex Apfelweinfass restlos ausverkauft.