Pünktlich zum ersten Dezember ist der neue Sulmgau® Whisky der Whiskystube.de erschienen – die zweite Ausgabe der Serie ist in Kooperation mit Brennmeister Ralf Hauer (SAILLT MÓR).

Der torfige Whisky ist ab sofort im Onlineshop der Whiskystube.de erhältlich, was es über ihn zu erzählen gibt, hat uns Besitzer Ralf Brzeske in der nachfolgenden Pressemitteilung für Sie übermittelt:

Neu: Ausgabe Nummer 2 des Sulmgau® Whiskys der Whiskystube.de heute erschienen

Wie beim ersten Sulmgau Whisky wurde ein Kooperation mit einem Brenner eingegangen.

In diesem Fall war es mein guter Bekannter Ralf Hauer, der schon mit seinem SAILLT MÓR bekannt ist.

Es musste nun mal ein Torfiger Sulmgau Whisky her, nach der Variante des vermutlich ersten Whisky ohne Eichen-Fass. Nun ist es eine eigenständige Kopie der schottischen Version, ganz nach dem Ziel, einzigartige rare Whiskys aus Deutschland anzubieten.

In diesem Falle durfte ich beim Ralf Hauer in Bad Dürkheim brennen. Die Kombination macht es – 50% Torfmalz Spirit mit 50% Neutralmalz Spirit aus Karamalz, Pilsener Malz und Münchner Malz. Diese fanden Ihre Ruhe für viereinhalb Jahre in einem Ex-Bourbon Fass von Kings County.

Der Whisky kommt in der Nase mit einen Mix aus Frucht und Schokolade, direkt an den Geruch von Mon Cherie erinnernd. Auch etwas Kräutriges ähnlich wie frisches Gras nimmt in der Nase wahr, aber sehr dezent.

Der Zufall wollte, dass der Whisky mit 45,45% Vol. eingestellt wurde. Ergebnis des Labors der Staal, Lehr- und Versuchsanstalt für Wein- und Obstbau Weinsberg.

Der Preis je 0,5-l-Flasche beträgt: 59,-€. Erhältlich ist er im Onlineshop der Whiskystube.de