Mit vier neuen Abfüllungen will Tilo Schnabel aka The Caskhound der Vorweihnachtszeit eine besondere Würze verleihen. Zwar endet mit dem Auchinderom aus Glenglassaugh die Crazy Coos-Serie, aber es gibt natürlich noch genug andere interessante Fässer, die Tilo in petto hat, wie einen Secret Speysider oder zwei aus der Destillerie Dalmunach, die statt der abgerissenen Imperial Distillery entstanden ist.

Hier die gesammelten Infos zu den Bottlings:

Presseartikel Für den Inhalt ist das Unternehmen verantwortlich

„The Festive Four“:

THE CASKHOUND präsentiert vier exquisite Single Malt Whiskys für die Vorweihnachtszeit

„Gönn dir einen Schluck Vorweihnachtsfreude“: nach diesem Motto veröffentlicht Tilo Schnabel alias THE CASKHOUND vier neue Einzelfassabfüllungen, die Whisky-Kennern und -Entdeckern den Gaumen im Advent gehörig verzaubern werden!

Vier Single Malts, die sogar den Weihnachtsmann begeistern würden …

Der Independent Bottler aus dem Südwesten der Republik hat diesmal seinen Sack mit guten Gaben prall gefüllt: die „Festive Four“ aus der Speyside und den Highlands wissen mit Ihrer breiten Aromenpalette auch den kritischsten Nikolaus zu begeistern: Sei es der AUCHINDEROM aus der Glenglassaugh Distillery, dessen gelungene Mischung aus Süße, Frucht und einer gehörigen Portion würzigem Torfrauch sich nicht hinter Islay Malts verstecken muss – für uns damit ein gelungenes Finale der CRAZY COOS COLLECTION

… der 14-jährige SECRET SPEYSIDE mit Oloroso Sherry Finish, der seine Herkunft zwar nicht verrät, aber verführerisch fruchtig-süß und komplex zugleich daherkommt … oder ein dynamisches Duo aus der DALMUNACH DISTILLERY – zwei spritzige Young Malts aus der Speyside, deren charakteristische Fruchtigkeit durch langen Nachreifungen im First Fill Bourbon Cask oder aromatischen Ex-Islay Barrel perfekt abgerundet wurde – und ganz nebenbei mit ihren 7 und 8 Jahren zu den aktuell ältesten Abfüllungen dieser Destille gehören!

AUCHINDEROM (Crazy Coos Collection No. 4)

Highland Single Malt Scotch Whisky

13 Jahre alt (2009/2023) • 52,8 % ABV • Fully Matured in a First Fill Sauternes Wine Hogshead

Auflage 283 Flaschen (0,7 l) à 109,90 Euro (UVP)

Nose: Ein Bauernhof am Meer: salzige Meeresbrise, angenehmer Torfrauch und etwas Kuhstall, im Anschluss eine kräftige Süße und dezente Weinnoten, in Orangen, Zitrusfrüchte und Gewürze übergehend

Palate: Zuerst frisch & leicht pfeffrig, treffen wir auf die intensive Süße gegrillter Mangos, salzige Früchte, eine Portion Torfrauch & Gewürze, abgelöst von einem Hauch Campher und Menthol

Finish: Lang & recht trocken, mit dezenten Fruchtnoten & verklingendem Torfrauch, Würze und geröstetem Brot, das in Eichenwürze und etwas Schokolade ausklingt

SECRET SPEYSIDE

Speyside Single Malt Scotch Whisky

14 Jahre alt (2009/2023) • 56,2 % ABV

Matured in an Ex-Bourbon Cask + Finished for 299 Days in 2 First Fill Oloroso Sherry Quarter Casks

Auflage 401 Flaschen (0,5 l) à 76,90 Euro (UVP)

Nose: Ein buntes Potpourri aus Waldhonig, Mirabellen, weinigen Aromen, Rosinen und Leder, Karamellbonbons, kandierten Früchten und Gewürzen

Palate: Prickelnd-pfeffrig zu Anfang, folgt darauf die fruchtige Süße von Beeren, eine dezente Nussigkeit, Gewürze wie Piment, Zimt und Nelken, abschließend begegnen uns Trockenfrüchte und malzige Noten

Finish: Die Trockenheit von Kakaopulver, leise Fruchtnoten und Eichenwürze, nasses Holz

DALMUNACH Vintage 2016 (The Stillman’s Gold)

Speyside Single Malt Scotch Whisky

7 Jahre alt (2016/2023) • 57,4 % ABV

Matured in a Refill Bourbon Cask + Finished for 863 Days in a First Fill Ex-Bourbon Barrel

Auflage 255 Flaschen (0,7 l) à 69,90 Euro (UVP)

Nose: Spritzig, fruchtig, süß: Himbeerbowle und Hubba Bubba-Kaugummi dominieren zunächst, dann zeigen sich Pfirsiche in Vanillesoße, Honigkuchen und Zimtsterne

Palate: eine alles durchdringende, samtige Süße von Waldhonig und Karamellsauce, dahinter Trauben und frische Birnen, Früchte-Müsli, Plunderteilchen und ein Hauch von Pfeffer

Finish: Malzig-würzig, mit Keksteig und Eichenwürze, angenehm trocken werdend

DALMUNACH Vintage 2015 (The Stillman’s Gold)

Speyside Single Malt Scotch Whisky

8 Jahre alt (2015/2023) • 58,6 % ABV

Matured in a Refill Bourbon Cask + Finished for 552 Days in an Ex-Islay Bourbon Cask

Auflage 236 Flaschen (0,7 l) à 74,90 Euro (UVP)

Nose: Frisch & fruchtig-süß zu Beginn: Birnen, Trauben, Pfirsiche, danach zeigt sich kurz eine leichte Torfigkeit, die von fruchtiger Säure, Vanille und Hefeteig abgelöst wird

Palate: Helle Früchte wie Birnen und Trauben, umhüllt von dunkler Schokolade, anschließend gegrillte Pfirsiche, grasig-frische Noten und eine leicht salzige Note mit etwas Torfrauch

Finish: mittellang und leicht trocken, mit Kakao, Holznoten, Würze und einem letzten Hauch Torf

Die vier Single Malts zeichnen sich durch natürliche Fassstärke und Färbung sowie den Verzicht auf Kühlfiltrierung aus. Sie finden die Abfüllungen ab Freitag, den 1. Dezember 2023 in unserem Shop und bei unseren Handelspartnern.

Haben wir Sie hinreichend neugierig gemacht? Besuchen Sie doch unsere ausgewählten Handelspartner – die Liste finden Sie im Shop unter www.thecaskhound.de oder melden sich dort einfach für unseren Newsletter an, um keine Nachricht zu neuen Bottlings zu verpassen.