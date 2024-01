Glenglassaugh veröffentlicht The Serpentine Coastal Cask Collection

Die Glenglassaugh Distillery veröffentlicht The Serpentine Coastal Cask Collection, diese besteht aus drei Einzelfass-Abfüllungen mit einem Alter von mehr als 48 Jahren. Alle Fässer wurden von Master Blender Rachel Barrie bei Glenglassaugh ausgewählt. Zu dieser Sammlung sagte sie:

“The legacy of our most sought after casks date back to the 1970s when these precious liquids were first laid down, patiently harnessing rich natural colour and sublime character, naturally forming the apex of our single malt whisky.“